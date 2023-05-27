الاعلان عن اسماء المشمولين الرعايه الاجتماعيه الوجبة التاسعة بالعراق تم التصريح من قبل الوزارة عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعيه الوجبه التاسعه في العراقحيث انه قد تقدم الآلاف من المواطنين لهذه الرعايه، نظرا للفقر الذي يعانون منه وتمر البلاد ببعض من الازمات فقد تم استقبال من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية حوالي عدد 300.000 طلب للحصول علي الوجبه الاجتماعية ومن خلال مقالنا سنتعرف على الاعلان عن اسماء المشمولين الرعايه الاجتماعيه الوجبة التاسعة بالعراق.

اسماء المشمولين الرعايه الاجتماعيه الوجبة التاسعة بالعراق

تعد هي مبادرة حكومة والتي تعمل على مساعدة كل الأسر المحتاجة في البلاد، خاصة في ظل الركود الاقتصادى.

قد وضعت الوزاره العراقية لمساعدة كل الأسر المحتاجة في البلاد، خصوصاً في ظل الركود الاقتصادي.

صرحت الوزارة العديد من الشروط التي يجب تحقيقها للحصول علي هذه الرعاية.

كيفية القبول في الرعايه الاجتماعيه الوجبة التاسعة بالعراق

هناك بعض من الشروط المطلوبه للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبه 9 في العراق ومنها.

يجب على المتقدمين أن يكونوا من الأسر المحتاجة وأن تكون دخولهم الشهري ضعيف.

يكونوا من العائلات التي لا يوجد لديها معيل رسمي.

يعاني أحد أفراد عائلتها من اعاقه جسديه أو عقليه ويتم تحديد هذه الشروط وفقا علي بناء دراسه معينه تجريها الوزارة.

شروط المقبولين في اسماء الرعاية الاجتماعية

لابد من توافر بعض من الشروظ والتي من بينها الاتي.