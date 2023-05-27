نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 محافظة القاهرة بالرقم القومي
نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 محافظة القاهرة بالرقم القومي تم الاعلان من قبل البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ع ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 محافظة القاهرة والتي يسهل الاستعلام عنها من خلال الرقم القومي، وقد تم الاعلان في رسالة على البوابة الإلكترونية تفيد بظهور نتيجة الفصل الثاني لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى نتيجة الصف الثاني الإعدادي ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 محافظة القاهرة بالرقم القومي.
نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 محافظة القاهرة
يمكننا الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 محافظة القاهرة، ويتم من خلال وجود رقم خط ساخن أرضي، والثانية رقم خط ساخن للمحمول، وايضًا الاستعلام عن نتيجة ثانية إعدادي الترم الثاني 2023 عبر المحادثة الآلية الموجودة البوابة الإلكترونية من خلال تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب.
نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 محافظة القاهرة
يتم الاستعلام من خلال المحادثة الآلية، وهي طريقة مدفوعة برسوم 20 جنيهًا عن طريق كود فوري، وهو.
- الدخول على رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 محافظة القاهرة.
- الضغط على زر الحصول على كود فورى للإستعلام عن النتيجة.
- تحديد المرحلة الدارسية والسنة الدراسية كما هو موضح بالصورة.
- قم بادخال كود فورى الخاص بك لإتمام عملية الدفع.
- كتابة الرقم القومي المدون على شهادة الميلاد.
- قم بالضغط على زر إستلام النتيجة، لتستلمها عبر المحادثة الآلية.
الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 بأرقام الخط الساخن
- وفرت البوابة الإلكترونية الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 محافظة القاهرة بأرقام الخط الساخن 09000100 من أي تليفون أرضي، أو 5757 من أي رقم محمول.
- كما انه يتم الاتصال والتواصل من قبل ولي أمر الطالب بأحد الأرقام التالية والاستعلام عن نتيجة 2 إعدادي بالاسم ورقم الجلوس.
- فقد بدأت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصف الثاني الإعدادي 2022/2023 في القاهرة، يوم الخميس 11 مايو الماضي بمادة اللغة العربية والإملاء، وانتهت يوم الثلاثاء 16 مايو بمادتي الهندسة والدراسات الاجتماعية.
- تعد من النتائج التي تم البحث عنها خلال تلك الفترة والتي بعدها يتم انتقالهم لمرحلة الشهادة الاعدادية.