نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 محافظة القاهرة بالرقم القومي تم الاعلان من قبل البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ع ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 محافظة القاهرة والتي يسهل الاستعلام عنها من خلال الرقم القومي، وقد تم الاعلان في رسالة على البوابة الإلكترونية تفيد بظهور نتيجة الفصل الثاني لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى نتيجة الصف الثاني الإعدادي ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 محافظة القاهرة بالرقم القومي.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 محافظة القاهرة

يمكننا الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 محافظة القاهرة، ويتم من خلال وجود رقم خط ساخن أرضي، والثانية رقم خط ساخن للمحمول، وايضًا الاستعلام عن نتيجة ثانية إعدادي الترم الثاني 2023 عبر المحادثة الآلية الموجودة البوابة الإلكترونية من خلال تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 محافظة القاهرة

يتم الاستعلام من خلال المحادثة الآلية، وهي طريقة مدفوعة برسوم 20 جنيهًا عن طريق كود فوري، وهو.

الدخول على رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 محافظة القاهرة.

الضغط على زر الحصول على كود فورى للإستعلام عن النتيجة.

تحديد المرحلة الدارسية والسنة الدراسية كما هو موضح بالصورة.

قم بادخال كود فورى الخاص بك لإتمام عملية الدفع.

كتابة الرقم القومي المدون على شهادة الميلاد.

قم بالضغط على زر إستلام النتيجة، لتستلمها عبر المحادثة الآلية.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 بأرقام الخط الساخن