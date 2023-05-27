رابط الاستعلام وموعد الظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 وتم ذلك بعد انتهاء أداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي في عدد كبير من محافظات الجمهورية يوم الإثنين الماضي 22 مايو ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط الاستعلام وموعد الظهورنتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات.

الاستعلام وموعد الظهورنتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات

يمكننا الاستعلام عن النتائج في كل من محافظات الجيزة والشرقية والغربية وباقي محافظات الجمهورية التي يؤدي طلابها امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023.

تم انتهاء طلاب محافظة القاهرة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 يوم 22 مايو الماضي، وتعمل مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات على تصحيح أوراق الإجابة، والمراجع ورصد الدرجات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

الدخول على رابط البوابة الإلكترونية.

اختيار أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية من خدمات التعليم الأساسي.

كتابة في الخانات الفارغة عن طريق كتابة الرقم القومي وتحديد الصف والسنة الدراسية.

اضغط على على عرض النتيجة، وستظهر خلال لحظات.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة الجيزة

قد تم انتهاء الامتحانات يوم الخميس بمادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية، وتعمل مديرية تعليم الجيزة على تصحيح أوراق الإجابات يوم بيوم، وبعده انتهاء المديرية من المراجعة على درجات الطلاب.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة الدقهلية

بدأت امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم 13 مايو، وانتهت يوم 18 مايو بمادتي الدراسات الاجتماعية والحاس الآلي، وتعمل مديرية تعليم الدقهلية على مراجعة ورصد درجات الطلاب للانتهاء من كافة أعمال التصحيح تمهيدًا لاعتمادها رسميا وذلك بعد الانتهاء من التصحيح والتاكد منها.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية

تم انتهاء الامتحانات يوم الخميس بمادة العلوم، وتعمل كنترولات التعليم بالغربية بتصحيح ورق الإجابات أول بأول لإسراع في الانتهاء من أعمال رصد الدرجات والمراجعة عليها، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا خلال الأيام المقبلة من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الشرقية

تم انتهاء الجميع من الامتحانات يوم الخميس الموافق 22 مايو بمادة الدراسات الاحتماعية، وسوف تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الشرقية فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة عليها، واعتمادها رسميًا من قبل الدكتور ممدوح غراب.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في البحر الأحمر

سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 البحر الأحمر، بداية شهر يونيو المقبل، وسوف ترفع النتيجة على البوابة الإلكترونية وذلك بعد الانتهاء من التصحيح.