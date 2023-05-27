اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2023محافظ بورسعيد قد تم اعتماد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2023 وذلك بعد انتهاء الامتحانات بـ 24 ساعه فقط، لتكون محافظه بورسعيد هي المحافظة الأولى التي تعلن عن النتيجة ومن خلال مقالنا سنتعرف على اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2023محافظ بورسعيد.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2023

قد تم التصريح من قبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بلغت 84.3%، وقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد التهنئة للطلاب والطالبات بالنجاح في الشهادة الإعداديةحيث انه تم الاعلان عن ان نظام البابل شيت والتصحيح الإلكتروني حقق نجاحا كبيرا في هذا العام، وباتت تجربة سيتم تطبيقها على مستوى المحافظات، وذلك بسبب ان نسبة النجاح كبيرة مقارنة بالاعوام السابقة مشيرا إلى أن محافظة بورسعيد استطاعت خلال 24 ساعه فقط الإعلان عن النتيجة.

امتحانات الشهادة الإعدادية

قد دخول الامتحانات الخاصة بالشهادة الاعدادية عدد 13 ألفا و795 طالبا وطالبة، مقسمين إلى 6648 طالبة و7147 طالبا بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص، امتحانات تتم في 68 لجنة أساسية بجميع الإدارات التعليمية.

توزيع درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

يتم توزيع الدرجات في امتحانات النصف الثاني والمجموع الكلي في نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد والتي تتم من خلال الاتي حيث ان هناك بعض من المواد المضافة للمجموع والغير مضافة للمجموع.