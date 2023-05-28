Lįnk نسخة pdf موقع نتائجنا| نتائج السادس الابتدائي التمهيدي العراق 2023 عبر موقع نتائجنا جموع المحافظات mlazemna

مع اقتراب إعلان نتائج السادس الابتدائي التمهيدي لعام 2023، يترقب جميع الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر إعلان وزارة التربية العراقية الرسمي، وذلك عن طريق إحدى المنصات الرسمية المخصصة التابعة لوزارة التربية العراقية، من المتوقع أن تتوفر النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بكل سهولة من خلال إدخال أرقام جلوسهم.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

وقد انطلقت امتحانات نهاية العام لطلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق منذ يوم الأحد الماضي في 21 مايو 2023، منذ ذلك الوقت، أصبح الطلاب والطالبات وأولياء الأمور يتطلعون إلى العثور على رابط لمعرفة نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 لهذا العام، أكدت وزارة التربية والتعليم في العراق أنها ستقوم بالإعلان عن النتائج فور اعتمادها، وستتيح للطلاب الاستعلام عنها عبر الموقع الإلكتروني نتائجنا.

خلال الفترة الماضية أنهى الطلاب الاختبارات والتي بدأت بامتحان التربية الإسلامية في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني كانت مادة اللغة العربية، وفي اليوم الثالث مادة اللغة الإنجليزية، واختبار الرياضيات يوم الأربعاء، ويوم الخميس اليوم الأخير للامتحانات اختبار مادة الدراسات الاجتماعية.

رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 موقع نتائجنا

لجميع المحافظات القادسية، صلاح الدين، السليمانية، واسط، النجف، بغداد، كركوك، الأنبار، بابل، البصرة، ذي قار، ديالى، دهوك، أربيل، كربلاء، وغيرها من المحافظات العراقية الأخرى، رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 فور صدورها من خلال اتباع الخطوات التالية: