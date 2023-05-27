ما هو التقويم الدراسي الجديد للعام 1445 يهتم الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، بإعلان وزارة التعليم عن التقويم الدراسي الجديد للعام 1445هـ -2024م، ويتم ذلك من خلال الانتهاء من العام الدراسي الحالي 1444هـ، ومن المقرر أن تكون بداية إجازة نهاية العام الدراسي الحالي في يوم 4 ذي الحجة 1444هـ ومن خلال مقالنا سنتعرف على ما هو التقويم الدراسي الجديد للعام 1445.

التقويم الدراسي الجديد 1445هـ

يرغب كل من العاملين في قطاع التعليم بالمملكة العربية السعودية وأولياء الأمور والطلاب قيام الوزارة بإعلان التقويم الدراسي الجديد، وذلك لترتيب أمورهم المتعلقة بحجوزاتهم وسفرهم.

إلا أن تأخر الإعلان حتى الآن أربكهم، ودفع البعض إلى تغير النظام الدراسي والعودة إلى فصلين دراسيين، بدلا من نظام الثلاث فصول.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 1445هـ

لم تعلن وزارة التعليم التقويم الدراسي للعام الجديد، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عنه بمجرد انتهاء العام الدراسي الحالي 1444هـ.

كما انه يمكن ان تكون بداية العام الدراسي الجديد 1445 هـ – 2024 م، في 4 صفر 1445 هـ، الموافق 20 أغسطس 2023.

يتألف العام الدراسي من ثلاثة فصول دراسية، ويشمل كل فصل دراسي 13 أسبوع دراسيًا.

التقويم الدراسي الجديد 1445هـ

يمكن ان يأتي مشابهًا لتقويم العام الحالي، بحيث تكون بداية الفصل الدراسي الأول في شهر صفر 1445، وأغسطس 2023.

كما انه سيتم القيام بعمل نظام ثلاث فصول دراسية، لتقسيم العام الدراسي إلى 39 أسبوع دراسي، ويشمل كل فصل دراسي 13 أسبوع دراسي.

عدد أسابيع الدراسة للعام الدراسي 1445هـ