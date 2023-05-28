نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة أسيوط 2023 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة أسيوط 2023، يستعد الطلبة والطالبات لمعرفة موعد ظهور النتيجة، حيث طال شوق الطلاب لمعرفة ما الدرجات التي حصلوا عليها في الفصل الدراسي الثاني بعد عام كامل من المذاكرة والاجتهاد، الطلاب من جميع مدن أسيوط يبحثون على محركات جوجل عن النتيجة ويمرون بحالة من عدم الاستقرار لأن قلوبهم تشعر بالقلق.

تعد الشهادة الإعدادية من أهم المراحل التعليمية التي تلقى اهتمام كبير من الطلاب ووزارة التربية والتعليم، لأن عند حصول الطالب على درجة عالية من النجاح يكون لديه الكثير من الفرص ويتم تحويله إلى أفضل المدارس الثانوية، وهذا ما يحلم به الطلاب جميعاً،ويأمل الكثير من الطلاب أن تكون نسب النجاح في الفصل الدراسي الثاني أعلى من الفصل الدراسي الأول والتي بلغت 66.1%، خلال السطور التالية من المقال نوضح لكم موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة أسيوط 2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة أسيوط 2023

أدى طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي الثاني بدايةً من يوم السبت الموافق 20 من مايو الماضي واستمرت الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 25 من مايو، حيث أدى الطلاب الامتحانات في أجواء هادئة وأكثر استقراراً وهذا ما أشارت إليه مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، يوجد كثافة في حضور الطلاب لامتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، كما أن محافظة أسيوط يوجد بها عدد سكاني كبير وبها عدد كبير من المدارس وبها نحو 11 إدارة تعليمية مختلفة، بعد عدة أيام سوف ينتهي الكنترول من عملية تصحيح ورصد الدرجات وبعد ذلك سوف يتم اعتماد النتائج بشكل رسمي ويتم رفعها عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

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