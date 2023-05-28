تسجيل استمارة التقديم على الدراسات العليا في العراق 2024، خلال الفترة القليلة الماضية أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن فتح باب التسجيل على الدراسات العليا في الجامعات العراقية للعام الدراسي القادم 2024،والجدير بالذكر أن الوزارة وضصعت معايير للتسجيل لابد أن يطلع عليها المتقدم قبل إتخاذ أي إجراء رسمي لضمان الموافقة على الطلب والقبول، كل عام يتم يقوم الكثير من الطلبة والطالبات حديثي التخرج بالبحث عن الدراسات العليا لأنها فرصة كبيرة تجعل الطالب يحصل على مراكز أعلى ويكون لديه فرص كثيرة للإلتحاق بأعلى الوظائف والمراكز في الدولة.

كما حددت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي أن فترة التسجيل ممتدة حتى ثلاثون يوم كي تكون هذه الفترة كافي لمن يرغب التسجيل ومن أجل تقليل الضغط على موقع التسجيل، خلال السطور التالية نوضح لكم رابط تسجيل استمارة التقديم على الدراسات العليا في العراق 2024 بالخطوات تابعونا.

تسجيل استمارة التقديم على الدراسات العليا في العراق 2024

تتم عملية التسجيل بشكل إلكتروني لتسهيل الأمور على الطلاب من خلال الضغط على هذا الرابط وزارة التربية والتعليم العراقية. ثم اختيار كلمة تسجيل دخول وإضافة اسم المستخدم وكلمة المرور و النقر دخول. اختيار التسجيل في الدراسات العليا. ملء استمارة التقديم بالبيانات المطلوبة. الضغط على حفظ. ثم إرسال الطلب.

موعد التسجيل على الدراسات العليا بالعراق 2024

وفقاً لما أعلنت عنه وزاراة التعليم والبحث العلمي العراقية أن عملية التسجيل على الدراسات العليا للعام الدراسي المقبل، أن التسجيل بدأ رسمياً يوم الأربعاء الموافق 1 من مايو الجاري وأشارت الوزارة أن عملية التسجيل مازالت مستمرة وتنتهي يوم السبت القادم الموافق 3 من يونيو 2023، على أن تتم عمليات التسجيل الأولى بشكل إلكتروني، وبعد إعلان نتائج القبول يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية لتقديم الأوراق والمستندات الخاص بالطالب والتي تشمل