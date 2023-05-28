رابط تقديم الصف الأول الإبتدائي 2023-2024، منذ فترة طويلة ويترقب الأباء والأمهات موعد فتح باب التسجيل للصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية واللغات، يشعر أولياء الأمور بفرحة كبيرة عندما يلتحق أبنائهم بالمدرسة ويكون لديهم طموح وأحلام كبيرة، لذلك نلاحظ أن هناك عملية بحث مرتفعة جداً على جوجل تلك الفترة من أجل سرعة التسجيل في الموعد الرسمي لضمان قبول الأبناء في المدرسة للعام الدراسي القادم 2024، وضعت وزارة التربية والتعليم الفني ضوابط لقبول الطالب في الصف الأول الإبتدائي.

كما خصصت موقع إلكتروني لتسهيل الأمر على الآباء عند التسجيل في المرحلة الأولى، أكدت الوزارة أن عملية التسجيل باقي عليها مجرد أيام معدودة وسوف يتم تفعيل موقع التسجيل لاستقبال الطلبات، تابعوا معنا الفقرات التالية من المقال وتحصلون على رابط تقديم الصف الأول الإبتدائي 2023-2024 بالخطوات و الشروط المطلوبة للتسجيل.

رابط تقديم الصف الأول الإبتدائي 2023-2024

أولاً يجب أن يكون لدى ولي الأمر حساب خاص على الموقع كي يتمكن من تسجيل طالب جديد من خلال الضغط هنا. اختيار خدمات ولي الأمر قم بالضغط على انشاء حساب. إدخال الرقم القومي. اختر كلمة مرور مناسبة. الضغط على تسجيل وحفظ كلم المرور. الضغط على تسجيل طالب اولى ابتدائي. ثم ملء استمارة التسجيل بشكل صحيح. اختر الرغبات بين المدرسة الأقرب والأنسب إليك. الضغط على طباعة الاستمارة والضغط حفظ وإرسال.

موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية 2024

أخيراً ورسمياً أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن فتح باب التسجيل للطلاب الجدد من الصف الأول الإبتدائي ورياض الاطفال بدايةً من يوم الخميس القادم الموافق 1 من يونيو وحتى يوم الجمعة الموافق 30 من يونيو، على أن تتم عملية التسجيل الأولى إلكترونياً كما موضح لكم بالفقرة السابقة، ويجب أن لا يقل عمر الطالب المتقدم عن 6 سنوات ولا يزيد عن 8 سنوات بالمدارس الحكومية، وفي رياض الأطفال لا يقل عمر الطالب عن 4 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات.