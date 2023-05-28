نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023، البحث عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي مازالت مستمرة ولن تتوقف للحظة واحدة، حيث يستعد الكثير من الطلاب أن يحصلون على النتيجة بشكل إلكترونياً وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، العام الدراسي الجاري شهد استقرار تام وهذا جاء لتحسن الوضع الوبائي الذي كان يشكل خطر كبير على صحة الطلاب، تعد موعد ظهور النتائج هي الشغل الشاغل لدى الكثير من الطلاب لأنهم يرغبون في معرفتها للاستمتاع بالعطلة الصيفية دون قلق أو خوف، اليوم ننشر لحضراتكم عبر موقع البديل نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

أخيراً بعد فترة طويلة من الترقب والانتظار تم الإعلان بشكل رسمي عن ظهور نتيجة الصف الخامس الإبتدائي للفصل الدراسي الثاني، بتاريخ اليوم الأحد الموافق 28 من مايو الجاري بعد انتهاء لجنة الكنترول من أعمال التصحيح، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن نسب نجاح العام الدراسي الجاري مرتفعة بشكل ملحوظ عن العام الماضي، وقد تم رفع نتائج الطلاب إلكترونياً عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، بدأ الطلبة والطالبات تأدية الاختبارات النهائية بدايةً من يوم السبت الموافق 6 من مايو وحتى يوم الخميس الموافق 11 من مايو، وأدى الطلاب الامتحانات داخل اللجان المدرسية بشكل مستقر و منتظم جداً دون أي شكاوى، وكانت الاختبارات ميسرة عكس العام الماضي وهذا ما جعل نسب الرسوب أقل من العام الماضي.

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