عامل كام بالجنيه!!.. سعر اليورو في السوق السوداء الان لحظة بلحظة بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة

تم رصد ارتفاع معظم سعر اليورو في السوق السوداء اليوم أمام الجنيه المصري، بقيادة الدولار، سُجِّل ارتفاع طفيف في سعر الدولار بمقدار قرشين في أسعار البيع والشراء عند نهاية التداولات البنكية وقبل العطلة المصرفية الأسبوعية يومي الجمعة والسبت. يأتي هذا الارتفاع بعد فترة انهيار استمرت لأكثر من شهرين في أسعار الدولار في السوق السوداء، وصل سعر الدولار اليوم إلى 39 جنيهًا للشراء و40 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو الان

توفر شاشات التداول بالبنك المركزي المصري تفاصيل أسعار العملات اليوم، بما في ذلك سعر الدولار، سعر الدينار، سعر الريال السعودي، سعر الدرهم الإماراتي، سعر اليورو في السوق السوداء ، وسعر الجنيه الاسترليني، يتم نشر هذه المعلومات لتمكين العملاء والمستثمرين من متابعة تحركات سوق العملات واتخاذ القرارات المالية المناسبة. يرجى العلم أن هذه التفاصيل قد تتغير على مدار اليوم وفقًا للتقلبات السوقية والأحداث الاقتصادية.

اسعار العملات الاجنبية في البنوك

بعد التحديث الأخير لـ “أسعار العملات اليوم”، يتم تسجيل سعر الريال السعودي اليوم بقيمة 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لأحدث تحديثات سوق العملات اليوم.

أما بالنسبة للدينار الكويتي، فيتم الإعلان عن سعر الدينار الكويتي اليوم بقيمة 100.28 جنيه للشراء و 100.63 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تحديثات “أسعار العملات اليوم”.

وفيما يتعلق بالدرهم الإماراتي، يبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تحديثات “أسعار العملات اليوم”.

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سعر اليورو في السوق السوداء

بعد أحدث تحديث لـ “أسعار العملات اليوم”، يسجل سعر الدولار اليوم قيمة تبلغ 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مستجدات سوق العملات اليوم.

بالنسبة لليورو، يُعلن أن سعر اليورو في السوق السوداء اليوم بلغ 33.08 جنيه للشراء و 33.20 جنيه للبيع، وفقًا للتحديثات الأخيرة لأسعار العملات اليوم.