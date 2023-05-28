نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة | نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة بالاسم ورقم الجلوس برابط مباشر

اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة بعد انتهاء طلاب الشهادة الإعدادية من امتحاناتهم في محافظة القاهرة لعام 2023، زاد الاهتمام من قبل أولياء الأمور في البحث عن النتائج. استجابةً لذلك، قامت مديرية التربية والتعليم بإعلان نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2023 في القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي، وذلك لتلبية احتياجات وتوقعات المجتمع التعليمي. يمكن لأولياء الأمور والطلاب الاطلاع على النتائج والحصول عليها من خلال هذه البوابة المخصصة للتعليم الأساسي.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي

أمس الأربعاء، انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة من امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الأول لعام 2022-2023. قدم الطلاب امتحان مادة العلوم، وأكدت مديرية التربية والتعليم أن الامتحان كان واضحًا ومنسقًا، وتمت الطباعة بجودة عالية، وكانت الأسئلة خالية من الأخطاء اللغوية. شمل الامتحان جميع أجزاء المنهج المقرر وتنوعت الأسئلة بين الأسلوبين الموضوعي والمقالي، وتم تخصيص وقت كافٍ للامتحان والمراجعة.

أعلنت مديرية التربية والتعليم أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة سوف يتم الاعلان عنها بعد الانتهاء صحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية في امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2023 واعدة ومشجعة، وتأكدت المديرية من أن أي من الخيارات الصحيحة في القطعة سيتم قبوله، وهذا يعتبر رسالة طمأنة لأولياء الأمور.

موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة

كشفت مديرية التربية والتعليم إنه ا تقوم بتصحيح الامتحانات ورصد وتجميع الدرجات تمهيدا لإعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة بعد نحو أسبوع أو 10 أيام عبر بوابة الخدمات التعليمية في محافظة القاهرة.

سنلقي نظرة على توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة القاهره لعام 2023، سواء في الترم الأول أو نهاية العام. يتم تحديد إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام بواقع 280 درجة، ويعتبر الحصول على 140 درجة وأكثر هو شرط النجاح. وتوزع الدرجات على الفصلين الدراسيين بنسبة متساوية، حيث يتم تخصيص 140 درجة لكل فصل دراسي.

طريقه الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة

سيتم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي على موقع بوابة التعليم الأساسي، وسيتم ذلك لجميع محافظات الجمهورية، بما في ذلك محافظة القاهرة. من المتوقع أن يكون الجميع في انتظار نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة بفارغ الصبر لمعرفة تفاصيل شهادتهم الاعدادية، يمكنك معرفتها من خلال اتباع الخطوات التالية: