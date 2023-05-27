نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة الترم الثاني بالاسم أو رقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الاساسي (هاتها حالا)

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2023 ترم تانٍ، ذلك وقد انتهى طلاب محافظة القاهرة من إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2023 في يوم 22 مايو الماضي، وحاليًا يعمل مديرو التربية والتعليم في المحافظات المختلفة على تصحيح أوراق الإجابة ومراجعتها وتسجيل الدرجات، وبعد الانتهاء من ذلك سيتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي لعام 2023 في محافظة القاهرة خلال الأيام المقبلة القليلة، وسيتم توفيرها في المدارس وعلى البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، ولذلك، سنوضح لكم فيما يلي الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 في محافظة القاهرة عبر رابط البوابة الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة

حيث سيتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي والموقع الرسمي للوزارة، ومن المؤكد أن يتم إعداد قوائم تحتوي على أسماء الطلاب ودرجاتهم والمجموع الإجمالي لهم، كما يُخطط للكشف عن أسماء أوائل الطلاب في نتيجة الصف الثالث الاعدادي لمحافظة القاهرة قبل ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن النتيجة.

وذلك بمجرد استكمال التصحيح ومراجعة أوراق الاختبارات، وبعد الانتهاء من عمليات تصحيح الاختبارات وتسجيل الدرجات من قبل جميع المشرفين التعليميين وتظهر النتائج المبدئية نسبة عالية من النجاح.

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رابط الاستعلام عن نتيجة تالتة اعدادي محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس

سيتم توفير رابط للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة الترم الثاني للعام الدراسي 2022/2023، يمكنك الحصول على النتيجة بإدخال اسمك ورقم جلوسك باتباع الخطوات التالية: