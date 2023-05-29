رابط epedu.gov.iq نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور التمهيدي موقع نتائجنا ملف PDF

نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور التمهيدي سوف تكون متوفرة بي دي اف علي “نتائجنا”، وجدير ان انتهي طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي التمهيدي من عملية اداء الامتحانات منذ عدة أيام وحالة من الترقب الشديد من قبل الطلاب من أجل الحصول علي النتيجة بالوقت الحالي ونتابع مع حضراتكم خطوات الحصول علي النتيجة من خلال ذلك المقال وسوف نوفر لحضراتكم رابط مباشر للحصول علي النتيجة عقب توافرها علي موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم .

نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور التمهيدي

وجدير أن طلاب الصف السادس الابتدائي بدء الامتحانات في الحادي والعشرون من الشهر الجاري وانتهوا منها السبت الماضي وحالياً يترقبون الحصول علي النتيجة بفارغ الصبر عقب اعلان وزارة التربية والتعليم عن اجراء عملية تصحيح أوراق الامتحانات خلال الوقت الحالي وسوف يتم توفير النتيجة نهاية الاسبوع القادم ولم تحدد موقع لاعتماد النتيجة به حتي الان ولذلك سوف نوفر لحضراتكم رابط مباشر للحصول علي النتيجة الخاصة بطلاب السادس الابتدائي التمهيدي عبر موقع “نتائجنا”، والذي يوفر للطلاب كافة الخطوات بسهولة للحصول علي النتيجة بدون اي عناء وسوف نتابع مع حضراتكم كافة الخطوات للحصول عليها .

استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي عبر موقع نتائجنا

يمكنكم لجميع الطلاب الان الدخول علي موقع نتائج السادس الابتدائي التمهيدي لعام 2023 في العراق من خلال رابط النتائج المتاح بالاسفل واتباع الخطوات للحصول علي النتيجة :-

قم بزيارة موقع نتائجنا.

اختر “نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 ” من الصفحة الرئيسية.

قم بإدخال بيانات الطالب، مثل اسمه ورقم الجلوس.

ستظهر نتيجة الطالب بالتفصيل على الشاشة.

في حالة القدرة علي الحصول علي النتيجة قم بترك تعليق أسفل المقال وسوف نتابع مع حضراتكم كافة الخطوات للحصول علي النتيجة بدون اي عناء، وجدير أن وزارة التربية والتعليم حتي الان لم تعلن عن نتيجة السادس التمهيدي وجاري عملية التصحيح كما أعلنت العديد من المصادر بالعراق بالوقت الحالي.

تم رفع جميع النتائج في جميع المحافظات بالعراق ويمكن الان للطلاب والطالبات الحصول علي النتيجة من خلال الدخول علي الرابط المتوفر بالاعلي والحصول علي النتائج.