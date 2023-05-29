كم يساوي سعر الريال السعودي في السوق السوداء الان | الريال السعودي عامل كام في مصر النهاردة؟

احتفظ سعر الريال السعودي في السوق السوداء بمستواه مقابل الجنيه المصري، حيث استمرت الأسعار في الحفاظ على قيمها في عمليات الشراء والبيع، ووفقًا لأحدث تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الريال السعودي 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع. كما استمر سعر الريال السعودي في الاحتفاظ بمستواه أمام الجنيه المصري في فروع بنك مصر، حيث سجلت الأسعار 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنوك

كما معرفة سعر الريال السعودي في السوق السوداء، تم تسجيل فروع الشركة المصرفية العربية SAIB مستوى سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 8.10 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، منا انه بنك الأهلي يعرض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بمستوى 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.



وفقًا للموقع الرسمي لبنك مصر، يصل سعر الريال السعودي إلى مستوى 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، شاشات التداولات اللحظية لبنك القاهرة تعرض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بقيمة 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، تسجيل فروع بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بسعر الشراء 8.20 جنيه، وسعر البيع 8.25 جنيه.

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سعر الريال السعودي في السوق السوداء

يعيش أصحاب السوق السوداء حالة من التوتر والارتباك بعد أن قرر البنك المركزي تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتجميد أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية، في يوم الجمعة الحالي.

وصل سعر الريال السعودي في السوق السوداء إلى 9.04 جنيه للشراء و9.57 جنيه للبيع. هذه الخطوات تعتبر تحدٍ كبيرًا لأصحاب السوق السوداء وتسبب في توترهم بشكل كبير، حيث أصبحت صفقاتهم غير مجزية وتحمل مخاطر مالية عالية.