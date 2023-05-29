تحميل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023، كشفت بعض المصادر التابعة لوزارة العمل والتضامن الاجتماعية العراقية عن اقتراب موعد صرف الوجبة التاسعة، حيث يترقب الكثير من المتقدمين موعد الحصول على الدعم بفارغ من الصبر، خلال فترة التسجيل استقبلت وزارة العمل والتضامن العراقية أكثر من 500 ألف متقدم من مختلف محافظات العراق لكن خلال التسجيل هناك بعض الطلبات يتم استبعادها لعدم مطابقة الشروط المعلن عنها من الوزارة، الوجبة التاسعة والأخيرة تستهدف فئة خاصة من المواطنين وخاصةً محدودي الدخل الذين يرغبون في تلبية بعض الاحتياجات لكن يعجزون عن تحقيقها بسبب نقص المال وظروف المعيشة الصعبة، اليوم نقدم لحضراتكم في الفقرات التالية خطوات تحميل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة 9 pdf عبر موقع مظلتي ترقبوا معنا.

تحميل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023

لقد اقترب موعد صرف الوجبة 9 والأخيرة بالعراق وبعد عدة أيام قليلة سوف تعلن وزارة العمل العراقية عن موعد الإعلان عن كشوفات المقبولين، يوجد بعض المصادر العراقية صرحت بأن عملية فحص طلبات التقديم على وشك الإنتهاء ومن المقرر أن يحصل المقبولين على المبلغ المادي قبل حلول عيد الأضحى المبارك وهذا ضمن توجيهات الوزارة لرفع العبء عن المواطنين وعدم شعورهم بالمعاناة وهذا من أجل إدخال الفرحة إلى قلوبهم قبل العيد، وهذا ما يجلنا نقدم لحضراتكم في الفقرة التالية خطوات استخراج النتائج.

رابط استخراج نتائج الوجبة التاسعة والأخيرة

تعد عملية استخراج النتيجة من الأمور التي ينشغل بها المتقدمين لأنهم يرغبون في معرفة النتيجة فور ظهورها بشكل بسيط ولذلك خصصت وزارة العمل العراقية رابط مخصص للاستعلام عبر الأنترنت، حيث جاءت الخطوات على النحو التالي