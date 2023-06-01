Löök انتباه: نتائج السادس الابتدائي التمهيدي الدور الاول 2033 جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا الإلكتروني بكود الطالب

تترقب جميع طلاب وأولياء أمور نتائج السادس الابتدائي التمهيدي في العراق بفارغ الصبر، قد اقترب موعد ظهور النتائج الإلكترونية عبر موقع “نتائجنا”، تمت الانتهاء من جميع اختبارات الصف السادس يوم السبت الماضي، حيث أدى الطلاب اختبار مادة الدراسات الاجتماعية، استمرت اختبارات الصف السادس لمدة 5 أيام.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي

عند ظهور النتائج الدور الاول 2023، أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعد مرتقب لظهور نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بعد انتهاء جميع اختبارات الصف السادس الابتدائي في يوم السبت الماضي، الموافق 27 مايو 2023، اليوم.

بدأت جميع الأعمال المتعلقة بالتصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب في جميع المحافظات والمدن العراقية، ينتظر جميع طلاب الصف السادس وأولياء أمورهم بفارغ الصبر نتائج الدور الاول 2023، سيتم رفع جميع النتائج عبر الموقع الإلكتروني “نتائجنا” الذي يعود لوزارة التربية والتعليم، وذلك لتيسير عملية الوصول إليها للجميع.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بكود الطالب

للوصول إلى نتائج السادس الابتدائي التمهيدي يرجى اتباع الخطوات التالية بطريقة حصرية:

ادخل إلى موقع “ نتائجنا “.

قم بتحديد “نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023″.

قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة مثل الاسم، رقم الجلوس، واسم المدرسة التابع لها.

اضغط على زر “استعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023”.

ستظهر لك نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي 2023.

إذا كان لا يمكنك الوصول إلى النتيجة عبر الإنترنت، فيجب عليك زيارة المدرسة التابعة للطالب للحصول على النتيجة.

يرجى ملاحظة أن هذه الإرشادات خاصة بنتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 وقد تختلف لاحقًا، نتيجة امتحانات السادس الابتدائي التمهيدي لعام 2023 في جميع محافظات العراق، بما في ذلك بغداد وبابل والكرخ والنجف والانبار وصلاح الدين والقادسية، لن تعلن في وقت واحد، بل سيتم الإعلان عنها تدريجياً. يمكنك ترك تفاصيلك في التعليقات أدناه، وسنقوم بإعلامك فور ظهور النتائج.