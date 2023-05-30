نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة الجيزة برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة الجيزة التي ينشغل بها الطلاب منذ نهاية الامتحانات، مما يبحثون عن موعد اعتماد النتيجة على محركات جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى أي معلومة مؤكدة، يحرص الكثير من الطلبة والطالبات بالصف الثالث الإعدادي على معرفة النتيجة فور ظهورها مباشرةً وخاصةً الطلاب المجتهدين الذين ينتظرون إعلان أسمائهم ضمن الطلاب الأوائل.

لقد بدأ العد التنازلي على ظهور النتيجة وسوف تدخل فرحة النجاح قلوب الكثير من الأسر بعد عدة أيام قليلة، حيث أدى الطلاب الامتحانات دون أي شكوى وهذا لأن الأجواء داخل اللجان المدرسية كانت منتظم وهادئة للغاية وهذا ما جعل الطلاب تؤدي الامتحانات بشكل أفضل من كل عام دون خوف أو قلق، ترقبوا معنا وسوف نوضح لكم موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة الجيزة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة الجيزة

كشفت عدد كبير من المصادر التعليمية بمحافظة الجيزة أن عملية تصحيح أوراق الامتحانات ورصد درجات الطلاب على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة على وشك الإنتهاء، كما أكدت مديرية التربية والتعليم أن الخميس القادم الموافق 1 من يونيو 2023 سوف يقوم السيد اللواء بإعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني ويتم توزيع النتائج بجميع المدارس يوم السبت الموافق 3 من يونيو، وسوف يتم رفع النتيجة عبر موقع وزارة التربية و التعليم و بوابة نتائج التعليم الأساسي لتسهيل الأمر على الطلاب، كما يتم رفع أسماء الطلاب الأوائل للعام الدراسي 2023 إلكتروني كي يطلع عليها الطلاب جميعاً..

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023