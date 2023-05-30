برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة القاهرة الذي يترقب ظهورها الطلاب جميعاً على أحر من النار، تتزايد عمليات البحث كل لحظة عن النتيجة لأنها الشغل الشاغل لدى طلاب الشهادة الإعدادية والآباء والأمهات، لقد أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي اختبارات الفصل الدراسي الثاني بشكل مستقر جداً ولم يتم رصد حالات من التسريب والغش وهذا ما أكدت عليه مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

كما أشارت المديرية أن الطلاب كانت تلتزم بشكل كبير بالتعليمات وكان هناك عدد كبير من الحضور أكثر من العام الدراسي الماضي والفصل الدراسي الأول لأن بعض الطلاب ترغب في تعويض ما يسبق لتحقيق أعلى نسب من النجاح لتحقيق أهدافهم، ننشر لكم خلال الفقرات التالية من المقال ما هو موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة القاهرة والرابط الخاص بالاستعلام بالخطوات تابعونا.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة القاهرة

منذ انتهاء طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي من انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بدأت عمليات البحث ترتفع كل لحظة، وهذا ما جعل نتيجة الشهادة الإعدادية تتصدر محركات البحث الأولى وعمليات البحث الرائج على جوجل، لأنها من المراحل الهامة جداً ويحتاج فيها الطالب إلى نسبة عالية من النجاح كي يلتحق بأفضل المدارس التي تريدها، والجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أكدت أنها سوف تعلن عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 فور انتهاء عمليات التصحيح مباشرةً وكشفت بعض المصادر أن النتيجة سوف يتم اعتمادها يوم السبت القادم الموافق 3 من يونيو وتتوفر عبر المواقع التعليمية الإلكتروني وبالمدارس وهذا لأن محافظة القاهرة من أوائل المحافظات التي تعتمد النتائج كل عام.

بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

تجدون نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة القاهرة فور الضغط هنا. ثم إدخال الرقم القومي. المرحلة التعليمية السنة الدراسية. الفصل الدراسي. الضغط على عرض النتيجة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة