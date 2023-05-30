موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2023، هناك جمهور عريق ينتظر ويترقب بلهفة انطلاق مباراة الفريقين النصر والفتح في منافسة جديدة من الدوري السعودي، حيث يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن موعد لقاء الفريقين ومتى تنطلق صافرة اللقاء من أجل متابعة الأحداث والاستمتاع بالأجواء كاملة، في اللقاء السابق بين الفتح والنصر تمكن الفريقين من تقديم مباراة أكثر من رائع وتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي لكلا الفريقين 2-2 ومن المتوقع أن تشهد المباراة القادمة أجواء حماسية ويحاول الفريقين أن يحققون الفوز بدلاً من التعادل والحصول على رصيد أعلى من النقاط للوصول إلى نهائيات الدوري، تابعوا معنا التقرير التالي لمعرفة موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة.

موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2023

ساعات قليلة جداً ومن المقرر أن تنطلق مواجهة قوية بين النصر والفتح بتاريخ الغد الاربعاء الموافق 31 من مايو الجاري 2023 ضمن منافسات الدوري السعودي الأسبوع 30، وسوف تنطلق صافرة اللقاء بين النصر والفتح في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والساعة 9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي يتم إذاعتها عبر شاشة قناة SSC Sport التي تعمل بجودة عالية HD، وسوف يلتقي الفريقين لخوض المنافسة في هذا اللقاء على أرضية ملعب الأول بارك.

ترتيب النصر والفتح في الدوري السعودي 2023

مازال فريق النصر يبحث عن المزيد من النقاط كي ينتقل إلى صدارة الدوري السعودي ويحقق التتويج في هذا الموسم، يحتل فريق النصر الترتيب الثاني مقابل 64 نقطة بفارق 5 نقاط بينه وبين فريق الاتحاد الذي يتصدر قائمة الدوري السعودي، حيث لعب فريق النصر 29 مباراة حقق 19 مباراة وتعادل 7 مباريات وخسر 3 مباريات، بينما يحتل فريق الفتح الترتيب السادس في الدوري السعودي موسم 2022-2023 مقابل 43 نقط بعد أن خاض 29 مباراة حقق الفوز 13 مباراة وتعادل 4 وخسر 12 مباراة ويرغب أن يحصد المزيد من النقاط الفقرة القادمة لينتقل إلى الترتيب الأعلى.