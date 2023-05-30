“رابط”epedu.gov.iq .. الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 موقع وزارة التربية والتعليم العراقي

نتائج الثالث متوسط، اذاد بحث عدد كبير من الطلاب وكذلك أولياء الأمور حول معرفة نتيجة اختبارات الصف الثالث المتوسط لهذا العام 2023، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الإفصاح عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق، ليزداد قلق أولياء الأمور وايضا الطلاب للاطمئنان على مستقبل الأولاد خاصة بعد انتهاء الطلاب من أداء الاختبارات الدراسية منذ شهر تقريبا، وسنعرض لكم من خلال موقعنا كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط عبر الفقرات الآتية.

نتائج الثالث متوسط

صرح إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية والتعليم العراقي عن سير نجاح العملية الخاصة بتأمين امتحانات الصف الثالث المتوسط الى ما يقارب من 27 ألف طالب في جميع أنحاء العراق، حيث بعد أن تم الانتهاء من أداء الاختبارات التمهيدية البدء مباشرة في عملية تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بالطلاب في كافة المدارس بجميع محافظات العراق.

أيضا شددت وزارة التربية والتعليم العراقية عن ضرورة التشديد على عمليات التصحيح عن طريق إجراء بعض الزيارات الميدانية بشكل متكرر لحماية سير عملية التصحيح وحرصا على مجهود طلابها، كما يمكن لولي الأمر أو الطالب معرفة نتيجة الصف الثالث المتوسط عن طريق الدخول على الرابط الخاص نتائج الثالث متوسط.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

يمكن معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط لكافة الطلاب والطالبات عن طريق زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فور الانتهاء من العملية التصحيحية ورصد الدرجات وبعد أن يتم عملية التأكد من النتائج من قبل وزير التربية والتعليم العراقي إبراهيم نامس الجبوري، ولمعرفة كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط يرجى اتباع بعض الخطوات الآتية أولا عن طريق البحث عن الرابط الخاص بنتائج الدور الأول، ثم قيام الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به وسنعرض لكم الخطوات بالتفصيل على النحو الآتي