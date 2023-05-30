“رابط”epedu.gov.iq .. الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 موقع وزارة التربية والتعليم العراقي

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي، بعد أن ازداد البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي بعد أن تم الانتهاء من أداء اختبارات نهاية العام يوم الأحد الماضي، ويتساءل العديد من الطلاب عن معرفة الرابط الخاص بنتائج الصف السادس التمهيدي، خاصة بعد أن كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من أداء العملية التصحيحية ومراجعتها بشكل سليم وكذلك رصد الدرجات.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي

صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من أداء العملية التصحيحية وعملية رصد درجات الطلاب بعد أن يتم مراجعتها للمحافظة علي مجهود طلابها، كما أكدت أن الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي في غضون بضعة أيام في كافة المحافظات العراقية.

ونظرا لأهمية المنظومة الامتحانية للدولة وأيضا الطلاب فمن خلالها يتم معرفة النتائج الدراسية التي على أساسها يتم تقييم سير المنظومة التعليمية لتطوير أداء المنظومة التعليمية وتحسين أداء الطلاب في المراحل الدراسية القادمة.

وسنعرض لكم خلال الفقرة الآتية كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي على النحو التالي.

طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي