نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 الترم التاني حسب الاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023، لقد بدأت عمليات البحث تتزايد كل لحظة منذ انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بمحافظة الفيوم يوم الخميس الماضي الموافق 18 من مايو، حيث أدى الطلاب الامتحانات بشكل جيد وكانت الأجواء داخل اللجان المدرسية على مستوى المحافظة مؤمنة بشكل كبير جداً وهذا ما جعل هناك انتظام دون حدوث أي مشاكل ولم يتم رصد أي حالة من الغش.

وكشفت وكيلة وزارة التربية والتعليم الدكتورة أماني قرني أن العام الدراسي الجاري 2022-2023 شهد انتظام في الحضور سواء في السنة الدراسية او في الامتحانات ومن المتوقع أن يكون هناك تحسن كبير في نسب النجاح لهذا العام ويكون تنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوية أفضل من العام الماضي، ترقبوا معنا السطور التالية للإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 الترم التاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم عن موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، مؤكدة بأن عملية التصحيح اقتربت على النهاية ولن يبقى عليها سوى ساعات معدودة، ومن المتوقع بنسبة كبيرة جداً أن النتائج يتم اعتمادها يوم السبت المقبل الموافق 3 من شهر يونيو.

وفور الانتهاء من الرصد تقوم مديرية التربية والتعليم بالفيوم بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة ورفع النتيجة على سيادة اللواء أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لتأكيد اعتماد النتيجة و إعلان نسب النجاح للترم الثاني ثم تبدأ الإدارة التعليمية في توزيع النتائج على المدارس في اليوم التالي ورفع نسخة عبر البوابة التعليمية بالمحافظة.

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