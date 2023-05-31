ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الإسكندرية 2023 برقم الجلوس بنسبة 83.3%

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الإسكندرية 2023 التي ينتظر اعتمادها الطلاب على أحر من النار، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أن عملية التصحيح مازالت المستمرة وتتم بمنتهى الدقة ومن المقرر أن يتم تحديد موعد اعتماد النتائج بعد ساعات قليلة من الآن، صباح الأمس الثلاثاء الموافق 30 من مايو الجاري 2023 تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي محافظة الدقهلية بنسبة نجاح عالية جداً بلغت 87.5% وهذا ما جعل الطلاب تشعر ببريق من الأمل أن النتائج على هذا العام مبشرة للغاية وأن الطلاب تنقل لمرحلة تعليمية جديدة بمنتهى الثقة، وسوف تدخل الفرحة على القلوب فور ظهور النتيجة، ترقبوا معنا التقرير التالي للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الإسكندرية 2023 برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الإسكندرية 2023

وقت ظهور النتيجة على وشك الاقتراب ولقد مر الكثير ولن يبقى سوى القليل، أشارت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن لجنة الكنترول بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة تقوم الآن بعملية التصحيح ورصد الدرجات وسوف تنتهي بعد ساعات قليلة ومن المتوقع أن النتيجة يتم اعتمادها رسمياً بعد ساعات قليلة جداً بتاريخ اليوم الأربعاء 31 مايو في الساعة 11 صباحاً من قبل السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ومن المتوقع أن تكون نسب النجاح عالية عن كل عام.

رابط الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023