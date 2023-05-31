ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الإسكندرية 2023 برقم الجلوس بنسبة 83.3%
نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الإسكندرية 2023 برقم الجلوس
نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الإسكندرية 2023 التي ينتظر اعتمادها الطلاب على أحر من النار، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أن عملية التصحيح مازالت المستمرة وتتم بمنتهى الدقة ومن المقرر أن يتم تحديد موعد اعتماد النتائج بعد ساعات قليلة من الآن، صباح الأمس الثلاثاء الموافق 30 من مايو الجاري 2023 تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي محافظة الدقهلية بنسبة نجاح عالية جداً بلغت 87.5% وهذا ما جعل الطلاب تشعر ببريق من الأمل أن النتائج على هذا العام مبشرة للغاية وأن الطلاب تنقل لمرحلة تعليمية جديدة بمنتهى الثقة، وسوف تدخل الفرحة على القلوب فور ظهور النتيجة، ترقبوا معنا التقرير التالي للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الإسكندرية 2023 برقم الجلوس.
نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الإسكندرية 2023
رابط الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023
- يتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الإسكندرية 2023 بعد ساعات قليلة وتجدون النتيجة فور الضغط على هذا الرابط نتيجة نت.
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رسمياً تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية من قبل اللواء محمد الشريف بنسبة نجاح 83.3% وأكد سيادة أن هناك زيادة في نسبة النجاح بنسبة 6% عن العام الماضي، حيث أن نسب النجاح للبنين 81.9% ونسبة البنات 85.8%.