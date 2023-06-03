نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس اعرف موعدها حالاً

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني ، بحث رائج اليوم على جوجل عن نتيجة الشهادة الإعدادية، مر عدة أيام على انتهاء الطلاب من امتحانات الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، كما أن مديرية تعلم الغربية أكدت أن الأجواء داخل اللجان طوال فترة الامتحانات كانت مستقرة وأكثر هدوء والتزم بالتعليمات، ولم يتم رصد أي شكاوى من اليوم الأول حتى آخر أيام الامتحانات، وكشفت مديرية التربية والتعليم أن نسب حضور الطلاب للامتحانات في الفصل الدراسي الثاني مرتفعة عن العام الماضي بنسبة كبيرة وهناك توقعات أن تكون نسب نجاح الطلاب أكثر من كل عام، اليوم ننشر لحضراتكم عبر موقعنا البديل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني

تم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية يوم السبت الموافق 20 من مايو واستغرقت فترة الامتحانات 5 أيام متتالية كي تنتهي يوم الأربعاء الموافق 24 من مايو وسط حالة من الانتظام والاستقرار، ومنذ انتهاء الامتحانات ويبحث الطلاب عن النتيجة بشكل جنوني على مدار 24 ساعة بدون أي توقف، مجموع الطلاب في الفصل الدراسي الأول 140 والمجموعة في الفصل الثاني 140 والمجموع الكلي للفصلين 280 درجة، واليوم السبت 3 من يونيو 2023 وبعد قليل سوف يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بعد انتهاء رصد الدرجات من قبل اللواء طارق رحمي محافظ الغربية وهذا ما أكدت عليه مديرية تعليم الغربية خلال الساعات الماضية.

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