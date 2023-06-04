Warning مش هتاخد الـ1000 لو!!.. أسباب تمنعك من الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة من القوى العاملة

أسباب تمنعك من الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة، مازال باب التقديم مفتوحًا للحصول على منحة قيمتها 1000 جنيه، حيث أكد السيد رئيس الجمهورية خلال احتفالية عيد العمال لهذا العام على صرف هذه العلاوة من صندوق الطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة، ومع ذلك، هناك مجموعة من الشروط التي قد تمنع بعض المتقدمين من الاستحقاق لهذه المنحة.

أسباب تمنعك من الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة

تنص الشروط على أن هناك بعض الحالات التي تمنع المتقدمين من الحصول على منحة ال 1000 جنيه،أسباب تمنعك من الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة وتشمل الشروط التالية:

إذا كان المتقدم قد حصل على أي خدمة من الخدمات الاجتماعية مثل معاش تكافل وكرامة أو معاش التضامن، فلن يكون مؤهلاً للحصول على المنحة.

في حال كان المتقدم مسجلاً في الحرفة أو الوظيفة المسجلة في الأوراق الرسمية، سيتم استبعاده من الاستحقاق للحصول على المنحة.

يجب على المتقدمين اتخاذ هذه الشروط في الاعتبار عند تقديم طلب للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة، حيث سيتم استبعاد الأشخاص الذين يتوافقون مع أي من الشروط المذكورة أعلاه.

في حال كان العامل مشتركًا في برامج الضمان الاجتماعي، يعتبر غير مؤهلاً للحصول على المنحة، وذلك وفقًا لإرشادات وزارة القوى العاملة.

كما أن العمال المسجلين في حرف أو وظائف معينة وفقًا للأوراق الرسمية، ليس لهم الحق في الاستحقاق للحصول على المنحة.

يتعين على المتقدمين أخذ هذه الشروط في الاعتبار عند تقديم طلب للحصول على المنحة، حيث ستتم مراجعة البيانات المقدمة للتأكد من استيفاء الشروط الخاصة بالاستحقاق للمنحة.

شروط منحة الـ 1000 جنيه

بعد معرفة أسباب تمنعك من الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة، نقدم لكم شروط الاستحقاق للحصول على المنحة هي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم من مصريي الجنسية.

يجب أن يكون مقيمًا في مصر بشكل دائم ومستقر.

يجب ألا يكون لديه أرض زراعية أو ملكية لعقارات، ولا يجب أن يكون لديه سجل تجاري.

يجب ألا يكون المتقدم من المستفيدين من معاش تكافل وكرامة ومعاش التضامن الاجتماعي.

يجب أن يكون مسجلاً في قاعدة بيانات الوزارة.

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تلك هي الشروط التي يجب توفرها للحصول على المنحة، وستتم مراجعة البيانات المقدمة للتحقق من استيفاء هذه الشروط.