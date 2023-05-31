هتاخد الألف قبل العيد!!.. موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه طوعًا لآخر قرارات رئيس الدولة

ازداد الاهتمام والبحث عن الرابط الخاص بالتسجيل كذلك موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2023 على الوسائل الاجتماعية، وتحديداً على موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني، تُظهر هذه المبادرة الحرص الكبير من الرئيس السيسي على توفير رعاية شاملة للعمالة غير المنتظمة، سواء عبر المنحة الشهرية بقيمة 1000 جنيه أو من خلال الرعاية الاجتماعية والطبية، تقدم وزارة القوى العاملة حزمة دعم مالي وطبي للعمالة غير المنتظمة المسجلة فقط لديها.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023

تم الانتهاء من الإجراءات القانونية المتعلقة، وبدأ العمل في تفعيل صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لعام 2023، سيتم صرف إعانة مالية بقيمة 1000 جنيه لهؤلاء العمالة غير المنتظمة والتي لا تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، وفقًا لإعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في الوقت الحالي، يبحث العديد من المواطنين عن طرق جديدة لتسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة لعام 2023، يهدف هؤلاء العمال إلى الحصول على منحة شهرية قدرها 1000 جنيه، وذلك استنادًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأسيس صندوق الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في مصر.

خطوات التقديم في منحة العمالة الغير منتظمة

للحصول على منحة الـ 1000 جنيهومعرفة موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2023، يمكنك اتباع الخطوات التالية: