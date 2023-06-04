Live sd كورة بلس مباشر .. مش هتدفع جنيه! طريقة مشاهدة مباراة الاهلي والوداد اليوم مجانا في نهائي دوري ابطال افريقيا بدون اشتراك

طريقة مشاهدة مباراة الاهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا تثير شغف عشاق كرة القدم. تتصاعد حماسة الجماهير وتزداد عمليات البحث عن تردد قنوات أون تايم سبورت الأرضية لمشاهدة هذه المباراة المرتقبة بين الفريقين، يوم الأحد اليوم، سيستقبل فريق النادي الأهلي لكرة القدم، الذي يتولى قيادته المدرب السويسري مارسيل كولر، منافسه فريق الوداد المغربي في مباراة مهمة على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الاهلى والوداد

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والوداد المغربي في ملعب استاد القاهرة الدولي في مساء يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023. تعتبر هذه المباراة جزءًا من ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022/2023، بعد ذلك، ستُقام مباراة الإياب في المغرب على ستاد محمد الخامس يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023.

تبدأ مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري الأبطال في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس والسعودية وقطر أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات،

فستكون الساعة 11:00 مساءً. في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان. والساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر

طريقة مشاهدة مباراة الاهلي والوداد

تتوفر قناة أون تايم سبورت الأرضية طريقة مشاهدة مباراة الاهلي والوداد على القمر الصناعي نايل سات، ويمكن تنزيلها عن طريق ضبط التردد والإعدادات التالية:

التردد: 10853.

– الاستقطاب: أفقي.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

– الترميز: 27500.

طريقة تنزيل اون تايم سبورت الأرضية

لتنزيل قناة أون تايم سبورت الأرضية على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية: