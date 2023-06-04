تسريب امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2023 شاومينج بيغشش السنة دي ولا لاء

تسريب امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2023، اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 الذي يترقبه الطلاب على أحر من النار، حيث يستعد الطلاب جميعاً لتأدية المواد الأساسية والمقرر عليهم ورغم المذاكرة والاجتهاد إلا أن هناك مجموعة من الطلاب تبحث بكثرة عن تسريب امتحان اللغة العربية وهل تقوم صفحات شاومينج بنشر تسريبات أم لا.

يعيش طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي خلال تلك الفترة حالة من التوتر والقلق الشديد لأن تلك المرحلة من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطالب ويحتاج فيها إلى دقة كي يؤدي الامتحانات بشكل جيد دون أخطاء لتحقيق درجات عالية ونسب نجاح كبير لاختيار الجامعات والكليات المناسبة بثقة دون أي عائق، نقدم لحضراتكم اليوم عبر موقعنا البديل حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2023 ترقبوا معنا.

تسريب امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2023

بعد عدة أيام قليلة من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2022-2023 ولذلك أكدت وزارة التربية والتعليم أن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا حول تسريب امتحان اللغة العربية لا أساس له من الصحة، وأن الأخبار المنتشر عن التسريب مجرد شائعات تشتت تفكير الطلاب وتدفعهم لكثرة البحث وضياع الوقت، وأشارت وزارة التعليم أن أسئلة الامتحانات تتم تحت إشراف لجنة مختصة من التعليم وفي سرية تامة ولا يمكن حدوث أي تلاعب وعلى الطلاب عدم التفكير في تلك الأساليب لأنها تضيع من الوقت دون أي فائدة ومن الأفضل متابعة الدروس والمراجعات.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

سوف تعقد امتحانات الثانوية العامة بشكل رسمي في يوم الإثنين الموافق 12 من يونيو الجاري في مادتي التربية الوطنية والتربية الدينية، وفي يوم الثلاثاء 13 من يونيو مادة الاحصاء والاقتصاد وفي يوم الأربعاء الموافق 14 من يونيو مادة اللغة العربية، وسوف تستمر الامتحانات حتى الشهر المقبل 13 من يوليو ويختتم الطلاب الامتحانات في تلك المواد جبر وهندسة الفراغية والفلسفة والمنطق والأحياء، وسوف تطبق الإجراءات الوقائية والاحترازية على الطلاب طوال فترة الامتحانات.