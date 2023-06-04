كورة أونلاين مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر يلا شوت | بث مباشر يلا لايف مباراة الاهلي والوداد اليوم 4-6-2023

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر يلا شوت… بث مباشر مباراة الأهلي والوداد المغربي ، مباراة الأهلي و الوداد المغربي بث مباشر يلا شوت yalla shoot now live، شاهد بث مباشر مباراة الأهلي و الوداد المغربي يلا شوت اليوم yalla shoot today، مساء اليوم الاحد 4 يونيو فى نهائى دورى ابطال افريقيا 2023، حيث نجح نادي الأهلي في التاهل بعد الفوز على الترجي التونسي في نصف النهائي بأربعة أهداف نظيفة مجموع المباراتين “ذهاب وإياب”، بينما تغلب فريق الوداد البيضاوي على فريق صن داونز الجنوب أفريقي القوي بعد التعادل السلب بفارق عدد النقاط، و لهذا نقدم لكم رابط بث مباشر مباراة الأهلي و الوداد المغربي بدون تقطيع لايف yalla live وموعد بداية البث.

سيتم توفير مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر يلا شوت قبل دقائق من بداية المباراة

بث مباشر مباراة الأهلي و الوداد المغربي يلا شوت

مباراة الأهلي و الوداد المغربي بث مباشر يلا شوت اليوم، حيث تنطلق مباراة نصف نهائي ابطال افريقيا 2023 بين فريق الأهلى ضد الوداد المغربي بث مباشر في الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة- مصر ، والساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة السعودية، من داخل ارض ملعب استاد القاهرة الدولي بث مباشر، و نقدم إليكم رابط الأهلي و الوداد المغربي بث مباشر الذى سيفعل لكم معنا خلال لحظات قادمة فور عقد المباراة.

مشاهدة مباراة الأهلي و الوداد المغربي بث مباشر الآن

كما يمكن مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي و الوداد المغربي في نهائي ابطال افريقيا 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية beIN SPORTS بث مباشر، بصوت تعليقي للتونسي المحبوب عصام الشوالي.

تشكيل الأهلى ضد الوداد المغربي

كورة 365 koraa ، الاسطورة livehd7 بث مباشر مباراة الأهلي ضد الوداد بث مباشر بدون تقطيع يظهر تشكيل فريق الأهلى كما يلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

اما خط الدفاع يضم: على معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

وياتى خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأحمد قندوسي.

ببنما خط الهجوم يكون: حسين الشحات ومحمود كهربا وبيرسي تاو.

تشكيل الوداد المغربي ضد الأهلي

وعلى الجانب الأخر، استقر الجهاز الفني لفريق الوداد المغربي، أن يكون تشكيل فريق الوداد أمام الأهلي في لقاء اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

الدفاع: أيوب عملود- يحيى عطية الله- أمين فرحان- أرسين زولا.

الوسط: يحيي جبران- رضا الجعدي- أيمن الحسوني.

الهجوم: محمد اوناجم- سيف الدين بوهرة- سامبو جونيور

موعد مباراة الأهلي والوداد يتلقي اليوم وداد الأمة مع نظيره المارد الأحمر في لقاء ناري مرتقب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 حيث تنطلق صافرة حكم المباراة اليوم في تمام التوقيتات التالية: 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية. 10:00 مساءً بتوقيت جرينتش العالمي.

بطاقة مباراة الأهلي ضد الوداد

البطولة دوري أبطال أفريقيا الجولة النهائي “ذهاب” موعد المباراة 04-06-2023 توقيت المباراة 09:00 مساءا بتوقيت مصر القناة الناقله بي ان سبورت4 معلق المباره عصام الشوالي ملعب المباراة استاد القاهرة الدولي

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