نتيجه نت بالاسم .. نتيجة الصف الثالث الاعدادي الغربية 2023 ترم ثاني درجات الشهادة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس

من المتوقع ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الغربية 2023 في منتصف الأسبوع، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وتكون نتائج 3 إعدادي 2023 متاحة عقب اعتمادها، وللحصول عليها يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمحافظة الغربية، كما يمكن استخراج النتيجة بالاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب ويتم عرض نتيجة الطالب بالدرجات، ولهذا نستعرض فيما يلي رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني الغربية 2023.

البوابة الإلكترونية محافظة الغربية

يترقب أكثر من 90 ألف طالب وطالبة موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الغربية الفصل الدراسي الثاني، والذين خاضوا امتحانات آخر العام الدارسي في 657 لجنة موزعة على مستوى محافظة الغربية، ويتم اعتماد نتيجة الإعدادية بالغربية خلال ساعات قليلة، هذا وقد انهى الطلاب اختبارات الترم الثاني يوم الخميس من الأسبوع الماضي، وعلى الفور بدأت أعمال التصحيح ولم توجد أي شكاوى صدرت حول صعوبة الامتحانات.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الغربية 2023

بينما يتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2023 الفصل الدراسي الثاني فور اعتمادها لكافة الإدارات المنتشرة في المحافظة وهي ما يلــــي:

طنطا حي أول وثاني ومركز طنطا.

كفر الزيات.

قطور.

السنطة.

سمنود.

المحلة الكبرى حي أول وحي ثاني.

زفتى.

بسيون.

كما تم توزيع الدرجات كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة.

أما اللغة الإنجليزية 60 درجة.

والدرسات الإجتماعية 40 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

والعلوم 40 درجة.

المجموع الكلي 280 درجة.

رابط الاستعلام عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه 2023 الترم التاني

ونوفر لكم الآن حطوات الاستعلام عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الغربية 2023 الترم الثاني، لكي يتعرف كل الطلاب على طريقة الحصول على النتيجة، والتي جاءت على النحو التالــــــي: