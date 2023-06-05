اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة 9 2023 العراق عبر منصة مظلتي PDF

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة 9 2023، لن تمر دقيقة واحدة بدون بحث من المتقدمين على الوجبة التاسعة والأخيرة في العراق، من أكثر الدفعات التي لقيت اهتمام كبير من المستفيدين هي الوجبة التاسعة من الرعاية الإجتماعية وهذا لأنها أخر دفعة يتم صرفها من منظومة دعم وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، ولذلك نجد أن هناك دقة في عملية فحص الطلبات ولم يحصل أي مواطن على الدعم إلا وكان من فئات الأستحقاق الأولى وهذا هو الهدف الأساسي، قريباً جداً يصل الدعم للمستحقين في حساباتهم البنكية.

لقد تم فتح باب التسجيل على الوجبة 9 مطلع يناير الماضي للعام الجاري 2023 وتقدم أكثر من 500 مواطن من مختلف محافظات العراق والجميع الآن يترقبون إعلان الاسماء على أحر من النار، لذلك عليكم متابعة الفقرات التالية وتجدون المزيد من التفاصيل عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة 9 2023 العراق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة 9 2023

يعيش المتقدمين على الوجبة التاسعة من الرعاية الاجتماعية في حالة من الانتظار والترقب، مما يبحثون ليلاً ونهار عن موعد الصرف لأنهم يمرون بظروف صعبة جداً، جميع المستفيدين لديهم أمل كبير أن تنظر وزارة العمل لظروفهم المعيشية الصعبة وتعلن عن موعد الصرف في القريب العاجل قبل حلول عيد الأضحى المبارك، حيث كشفت عدة مصادر رسمية الساعات القليلة الماضية أن المستحقات سوف تصل إلى حسابات المتقدمين بعد عدة أيام قليلة جداً فلا داعي للقلق، يمكن للمتقدمين التوجه إلى منصة مظلتي للاستعلام عن الكشوفات فور الإعلان النتيجة لتوفير الوقت والمجهود.

منصة مظلتي الوجبة 9 العراق 2023