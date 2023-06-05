مسلسل قيامة عثمان الحلقة 129 على قناة اي تي في التركية

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 129، ملايين الأشخاص من جميع دول العالم ينتظرون موعد عرض الحلقة 129 من المؤسس عثمان على أحر من الجمر، شهدت الحلقة السابقة من المسلسل تطورات كثيرة مما اعتقد البعض أنها الحلقة الأخيرة من الموسم الرابع، لكن مازال هناك أحداث قوية ومفاجآت كثيرة تحملها الحلقة القادمة وسط لعهفة وتشوق من الجمهور المتابع.

تم انطلق مسلسل قيامة عثمان 2019 عبر قناة اي تي في التركية لأنها القناة الوحيدة التي لديها حق نقل بث المسلسل بشكل حصري، حصد مسلسل قيامة عثمان ملايين المشاهدات ورغم مرور أربع أعوام على عرضه لكن لن يشعر المتابعين بأي ملل لأنه قصته مميزة وتروي تفاصيل كثيرة عن كيان الدولة العثمانية في القرن 13، اليوم عبر موقع البديل نوضح لكم تفاصيل هامة وجديدة عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 129.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 129

تمكن الغازي عثمان بن أرطغرل أن يخلق للدولة العثمانية في عهده حالة من الاستقرار والقوة، كما أن حقق انجازات كثيرة وتمكن من طرد المغول رغم كل المحاولات التي بائت بالفشل، حول الغازي عثمان الدولة العثمانية من الضياع والجوع إلى القوة والغناء وجمع ثروة كبيرة ينعم به الشعب بالكامل، عثمان هو أصغر أبناء أرطغرل والأبن الثالث لكن تم اختياره حسب خبرته القتالية وشجاعته التي لن تتوفر في أشقائه الأكبر سناً، سوف تشهد الحلقة القادمة أجواء ممتعة للغاية فهل ينجح عثمان في في حماية زوجته بالا خاتون من يد البيزنطينيين وهذا ما نتعرف عليه سوياً في الحلقة 129.

موعد المؤسس عثمان ح 129 على قناة ATV التركية