نتيجة ثالثة اعدادى محافظة الأقصر 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة ثالثة اعدادى محافظة الأقصر 2023، القلق والتوتر مازال يسيطر على قلوب الطلاب جميعاً لمعرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني، وهذا ما يجعل عمليات البحث مرتفعة للغاية من طلاب الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر، لقد انهى الطلبة والطالبات امتحانات الترم الثاني نهاية الأسبوع الماضي وسط حالة من الاستقرار والهدوء التام دون أي مشاكل، كما أكدت مديرية التربية والتعليم بالأقصر أن الطلاب كانوا ملتزمين جداً بالتعليمات والقواعد التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، وهذا ما جعل الأجواء داخل جميع اللجان على مستوى المحافظة منتظم ولم يتم رصد أي حالات من الغش.

كما أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ميسرة عن الفصل الدراسي الأول ومن المتوقع أن ترتفع نسب النجاح بنسبة لا تقل عن 5% مثل الكثير من المحافظات التي أعلنت عن ظهور النتيجة القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ و محافظة الوادي الجديد وغيرها من المحافظات، ترقبوا معنا السطور التالية لمعرفة نتيجة ثالثة اعدادى محافظة الأقصر 2023 الترم الثاني.

نتيجة ثالثة اعدادى محافظة الأقصر 2023

بعد ساعات قليلة من الآن من المقرر أن يتم الإعلان عن انتهاء تصحيح ورصد درجات امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2023، وهذا ما أكدت عليه الكثير من المصادر التعليمية بالمحافظة، يقوم السيد اللواء مصطفى ألهم بعملية اعتماد نتائج الطلاب واعلان نسب النجاح للفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء التصحيح مباشرة، وسوف يتم توزيع النتائج على المدارس في صباح اليوم التالي من اعتمادها ولكن سوف تتوفر نسخة إلكترونية عبر البوابة التعليمية الرسمية لمحافظة الأقصر و عبر موقع نتيجة نت.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023