برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح 2023، بدأ الطلاب في البحث عن النتيجة فور الانتهاء من الامتحانات، كما أن القلق بدأ يسيطر على قلوب الطلاب وأولياء الأمور بشكل كبير بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في معظم المحافظات مطلع شهر يونيو الجاري، حيث كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن عمليات التصحيح لم تنتهي حتى الآن، وأكدت جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة أن سبب تأخير ظهور النتيجة هذا العام هو ارتفاع نسب الحضور عن السنوات الماضية.

عملية التصحيح تستغرق مدة من بين أسبوع وحتى 10 أيام حسب كثافة عدد الطلاب وأن فريق الكنترول يتبع معايير التدقيق السليم أكثر من مرة منعاً لحدوث أي خطأ في الدرجات وهذا ضمن حقوق الطالب، اليوم سوف نستعرض لحضراتكم عبر موقعنا البديل برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح 2023 الفصل الدراسي الثاني ترقبوا معنا.

برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح 2023

لمعرفة النتيجة بالدرجات بعد عملية الاعتماد عليكم الدخول على موقع نتيجة نت. ثم إدخال رقم الجلوس. النقر على زر بحث. تعرض النتيجة .

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني مطروح

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح عن اقتراب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات للفصل الدراسي الثاني، وبعد ساعات قليلة سوف يقوم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتوثيق اعتماد النتائج في ظل حضور وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، وكشفت مديرية التعليم أن النتيجة سوف تكون مرتفعة ويكون هناك بشرى سارة للطلاب جمنيعاً لأن عمليات التصحيح الاولية كشفت أن عدد الناجحين أكبر من كل عام والراسبين أقل من كل عام، والجدير بالذكر أن بعد عدة أيام من إعلان النتائج تقوم وزارة التربية والتعليم بالكشف عن تنسيق القبول بالمدارس الثانوية المختلفة.