مدارس ليها مستقبل غير الثانوي! إليكم بدائل الثانوية العامة 2023 ما بعد الإعدادية

بدائل الثانوية العامة 2023، ومدارس التكنولوجيا بعد الإعدادية من بين الأمور التي تشغل أذهان عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الفترة الحساسة، ينشغل الجميع بالاهتمام بهذا الموضوع، وذلك بسبب رغبتهم في اختيار المدارس البديلة التي تناسب اهتماماتهم وميولهم بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية، إنهم يرغبون في الالتحاق بمدارس أخرى توفر فرصًا تعليمية مختلفة ومتميزة، بدلاً من الاعتماد فقط على الثانوية العامة، ومن خلال التقرير التالي المدارس الأخرى غير الثانوية.

مميزات بدائل الثانوية العامة 2023

تمتاز مدارس التكنولوجيا بعد الإعدادية بكونها واحدة من البدائل الرئيسية للثانوية العامة لعام 2023، إنها تستقطب انتباه الطلاب وأولياء الأمور بشكل كبير بعد انتهاء المرحلة الإعدادية، يتميز هذا النوع من المدارس بتوفير فرصة حصول الملتحقين بها على وظيفة ضمن حقل التكنولوجيا، والتمتع براتب مجزٍ، هذه الميزة الجذابة لا تتوفر في المدارس الثانوية العامة التي تعتمد على الحصول على مجموع عالٍ للالتحاق بجامعة جيدة.

قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد بدائل الثانوية العامة وقائمة بالمدارس المتاحة للطلاب بعد انتهاء المرحلة الإعدادية، ووضعت شروط وتنسيقًا للتقديم عليها، من المتوقع أن يتم الإعلان عن شروط وتفاصيل تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية في الأيام القادمة، وذلك بما يتماشى مع تنسيق الشهادة الإعدادية لعام 2023.

بدائل مدارس الثانوية العامة لطلاب الإعدادية 2023

تتضمن بدائل الثانوية العامة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتعليم الفني، والتعليم المهني، والتعليم العالي الفني، والتعليم عن بُعد، والتعليم الدولي، والتعليم الديني، تتوفر بدائل مدارس الثانوية العامة لطلاب الإعدادية في العديد من المؤسسات التعليمية المتميزة، وبعض هذه المدارس تشمل:

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية. مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا. مدرسة السكة الحديد. مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي. مدرسة مبارك كول. مدرسة الهيئة العربية للتصنيع. مدرسة الغزل والنسيج. مدرسة توشيبا العربي. مدرسة الضبعة النووية. مدرسة البتروكيماويات. مدرسة السويدي الثانوي. مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي. مدرسة صيد وتربية الأسماك. مدرسة التمريض العسكري القوات المسلحة. مدرسة الثانوي الجوي. مدرسة الطاقة الشمسية. مدرسة الذهب والمجوهرات. مدرسة غبور للسيارات. مدرسة التمريض العسكري. مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية. مدرسة الميكاترونيات للتكنولوجيا التطبيقية. مدرسة إلكترو مصر. مدرسة التمريض العام. مدرسة أحمد تعلب الفندقية. المدرسة العسكرية الرياضية. مدرسة المتفوقين. مدرسة الثانوي البريطاني. مدرسة الثانوي الإيطالي سالزيان.