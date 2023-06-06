الكيلو وصل كام دلوقتي! اسعار البصل الان وسعر الخضروات في سوق العبور وجميع الأسواق

اسعار البصل اليوم، يعد البصل الأحمر مفيدًا في مكافحة الجراثيم والالتهابات، وذلك بفضل الخصائص المضادة للميكروبات التي يحتوي عليها، وتساهم الزيوت الموجودة فيه في تخفيف السعال وتعزيز عملية شفاء نزلات البرد، بالإضافة إلى ذلك، يقلل البصل الأحمر من التحسس والحكة وسيلان الأنف، وذلك بفضل وجود مركب يعمل على تثبيط هرمونات الحساسية المنشطة، كما يسهم البصل الأحمر في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والشرايين، ولمعرفة اسعاره تابعوا معنا.

اسعار البصل اليوم

في سوق العبور اليوم، تتراوح أسعار البصل بين 8 و11 جنيهًا، بينما يصل سعر البصل الأحمر إلى 15 جنيهًا، أما البصل المقور، فتبلغ تكلفته حوالي 14 جنيهًا، بينما يصل سعر البصل الذهبي إلى 16 جنيهًا، فيما يتعلق بأسعار البصل الأحمر في الأسواق اليوم، فتتراوح بين 9 و13 جنيهًا للكيلو الواحد، ويشكو المواطنون من ارتفاع أسعار البصل خلال هذا العام بشكل غير مسبوق منذ فصل الحصاد، ففي العام الماضي، كانت تتراوح أسعار القنطار من 150 جنيهًا على الأقل إلى 200 جنيه كحد أقصى.

تعود أسباب ارتفاع اسعار البصل الأحمر إلى تخلُّف بعض الفلاحين عن زراعته نتيجة للخسائر التي تكبدوها، وقد ازدادت أسعار البصل في مصر في الأيام الأخيرة على الرغم من أننا في موسم الحصاد، يُعزى ذلك إلى انخفاض المساحات المخصصة لزراعة هذه الثمرة، مما أدى إلى نقصها وتراجع جودتها في الأسواق، بالإضافة إلى ذلك، تشير تصريحات حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إلى العشوائية في زراعة وتسويق البصل في الوقت الحالي.

اسعار الخضروات اليوم سوق العبور

تتراوح أسعار الخضروات في الأسواق بين مجموعة متنوعة من الأرقام.

اسعار البصل للكيلو يتراوح من 9 إلى 13 جنيهًا.

في حين يتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

وفيما يتعلق بالبطاطس، فإن سعرها يتراوح ما بين 4 إلى 5.5 جنيهات للكيلو.

وسعر كيلو الكوسة يتراوح من 5 إلى 9 جنيهات.

وبالنسبة للأعشاب الخضراء، فإن سعر الملوخية يتراوح ما بين 4 إلى 9 جنيهات.

وسعر الخيار البلدي يتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

أما البامية، فتتراوح أسعارها ما بين 18 إلى 22 جنيهًا.

وفيما يتعلق بالفاصوليا، فإن أسعارها تتراوح بين 10 إلى 15 جنيهًا.

أما الباذنجان، فتتراوح أسعاره ما بين 5.5 إلى 8.5 جنيهات.

وسعر الفلفل الرومي يتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

أعلن سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة عن تراجع ملحوظ في أسعار البصل الأحمر اليوم، بالمقارنة مع أسعاره في فترة حصاده الأخيرة. حيث بلغ سعر الكيلو في سوق العبور ما بين 6 إلى 8 جنيهات، وبالإضافة إلى ذلك يتم احتساب هامش الربح للتجار.