رابط tansikgprim.emis.gov.eg التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال والأوراق المطلوبة

رابط التقديم في مدارس رياض الاطفال أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد التسجيل للعام الجديد للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال والتي بدات من يوم الخميس الاول من شهر يونيو 2023 ويستمر التسجيل حتى نهاية الشهر حيث ان التقديم وتعديل الرغبات سوف يتم إلكترونياً، ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط التقديم في مدارس رياض الاطفال.

التقديم في مدارس رياض الاطفال

أعلنت الوزارة عن امكانية دخول اولياء الامور على موقع البوابة الإلكترونية والتسجيل عليها بإدخال الرقم القومي للطفل الموجود في شهادة الميلاد الكمبيوتر، حتى يتم أحتساب عمر الطفل بدقة وانه ما لا يستطيع التسجيل الإلكتروني من أولياء الأمور، يتم الذهاب إلي المدارس التي يرغبون في التسجيل بها، ويتم الدخول على وحدة المعلومات بالمدرسة بالتسجيل له، ولابد من احضار المستندات المطلوبة للتسجيل.

رابط تقديم رياض الأطفال 2024/2023

يتم الدخول على رابط التسجيل الموضح من الوزارة او الدخول من هنا .

تحديد نوع المدرسة رسمي، رسمي لغات وتحديد المحافظة.

تسجيل بيانات الطفل ومنها الرقم القومي، تاريخ الميلاد، النوع.

الضغط على تسجيل.

ثم طباعة أستمارة التسجيل الإلكترونية للمراجعة بعد تحديد المدرسة.

شروط التسجيل في مرحلة رياض الأطفال