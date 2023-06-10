مازال الطلبة والطالبات يترقبون خبر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 للفصل الدراسي الثاني، انهى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني منذ فترة قصيرة وحتى الآن لم تعلن الأزهر الشريف عن موعد اعتماد النتائج، وهذا ما يجعل الطلاب تقوم بالبحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن الموعد المتوقع لظهور النتيجة، أدى الطلاب الامتحانات في جميع المواد الأساسية داخل اللجان المدرسية التي قامت بالإشراف على تنظيمها وسيرها بشكل جيد الأزهر الشريف.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي كان مستقر وهذا كان دافع قوي أن يجعل الطلاب لديهم حرص شديد على حضور الامتحانات لتحقيق أحلامهم و الإنتقال لمرحلة جديدة، ينتظر الطلاب ظهور النتيجة بلهفة وشوق كبير ولذلك ننشر لكم بعض التفاصيل حول نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

لقد مر على انتهاء امتحانات الصف الثالث الاعدادي الازهري نحو أسبوعين وحتى الآن لم يتم اعتماد النتيجة وهذا ما يسبب للطلاب جميعاً حالة من القلق الشديد ويعيشون في ضغط كبير هم وأفراد الأسرة وينتظرون إعلان نسب النجاح على أحر من النار، أدى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني بدايةً من يوم السبت الموافق 20 من مايو الماضي 2023 وحتى يوم السبت 27 من مايو.

ورغم إعلان الأزهر أن عمليات التصحيح تتم بشكل مستقر وفور انتهاء الامتحانات لكن هناك تأخير بسبب عملية التدقيق نظراً لكثرة عدد الطلاب الذين سجلوا حضور الامتحانات، وأن السرعة في التدقيق تسبب حدوث أخطاْ في الدرجات لذلك يحرص الأزهر هذا الأمر حفاظاً على درجات الطلاب ومجهودهم، لكن من المقرر أن يتم إعلان النتيجة خلال الأسبوع الجاري بعد رصد الدرجات واعتمادها رسمياً.

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وفرت وزارة التربية والتعليم على الطلاب الوقت والمجهود في الذهاب إلى المدرسة واتاحت لهم فرصة الاستعلام الإلكتروني من خلال الخطوات التالية