نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الترم الثاني 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الازهر الشريف

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الترم الثاني 2023، ينتظر موعد ظهورها الطلبة والطالبات من جميع محافظات مصر على أحر من الجمر، مما ترتفع عمليات البحث عن النتيجة ليلاً ونهار منذ انتهاء الامتحانات، كما أشار الأزهر الشريف أن فترة الامتحانات كانت أكثر هدوء واستقرار عن أي عام سبق وأن الطلاب يخرجون من الامتحانات يقومن بمراجعة الإجابات الخاصة بهم ولم يتم رصد أي شكاوى سواء من الطلاب أو المراقبين على اللجان، وهذا يدل على سهولة الامتحانات والأسئلة، لدى الطلاب جميعاً أمل كبير أن تكون نتائجهم مرتفعة مثل باقي المراحل التعليمية كي يلتحقون بالمدارس المفضلة لديهم، ترقبوا معنا السطور التالية ونوضح لحضراتكم موعد نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الترم الثاني 2023.

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الترم الثاني 2023

يتم رفعه نتائج الطلاب فور اعتمادها مباشةً بشكل إلكتروني وفقاً لتصريحات الأزهر الشريف وللحصول على النتيجة عليكم اتباع ما يلي

يجب الضغط على هذا الرابط بوابة الأزهر الإلكترونية. ثم اختيار خدمات الأزهر. الضغط على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية. ثم كتابة اسم الطالب. كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح. أخيراً الضغط على عرض النتيجة وسوف تظهر حالاً.

موعد نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2023

خلال فترة الامتحانات سادت حالة من الانتظام والهدوء التامة داخل جميع اللجان على مستوى الجمهورية، حيث بدأ الطلاب في الامتحانات يوم السبت 20 من مايو وانهى الطلاب الاختبارات في جميع المواد المقرر عليهم يوم السبت الخميس الموافق 25 من مايو، كشفت بعض المصادر أن عملية التصحيح بدأت يوم السبت الموافق 27 من مايو وبعد ساعات قليلة جداً سوف يتم انتهاء التصحيح والرصد وهذا ما تم الكشف عنه من الأزهر الشريف مؤكداً بأن النتيجة يتم اعتمادها خلال هذا الأسبوع للشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية معاً ثم يتم توزيعها على المدارس ورفعها إلكترونياً برقم الجلوس.