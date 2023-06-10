نتائج السادس الابتدائي العراق 2023 الدور الاول البصرة عبر موقع نتائجنا

نتائج السادس الابتدائي العراق 2023، ظهرت نتائج السادس الابتدائي في العديد من محافظات العراق خلال الساعات القليلة الماضية، ومازالت عملية اعتماد النتائج في باقي المحافظات مستمرة حتى الآن وهذا الأمر يتوقف على عمليات التصحيح، رغم عدم مرور فترة طويلة على نهاية الامتحانات لكن الطلاب تعتقد بأن النتيجة تأخرت كثيرة نتيجة لما يمرون به من شعور بالخوف والقلق، الطلاب في محافظة البصرة لا يفكرون في أي شئ هذه الفترة سوى النتيجة رغم حصولهم على عطلة نهاية العام لكن لا يشعرون بفرحة الإجازة بسبب عدم معرفة النتيجة والاطمئنان على مستقبلهم لأنهم ينتقلون إلى مرحلة جديدة.

حيث أدى عدد كبير من الطلاب امتحانات الدور الأول ولم يتغيب عن الحضور سوى عدد قليل جداً هذا العام وهذا واحد من أهم أسباب تأخر ظهور النتيجة، ننشر لكم في الفقرات التالية من المقال نتائج السادس الابتدائي العراق 2023 الدور الاول البصرة بالخطوات عبر موقع نتائجنا.

نتائج السادس الابتدائي العراق 2023

مضى الكثير من الوقت ولن يبقى على ظهور نتيجة السادس الابتدائي العراق محافظة البصرة الدور الأول سوى ساعات قليلة، وهذا ما أكدت عليه مديرية التربية والتعليم بالبصرة خلال الساعات الماضية، نظراً لاقتراب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وكشفت المديرية التعليم أن النتيجة تكون جاهزة بعد ساعات وسوف يتم عرضها على محافظ البصرة الذي يؤكد على عملية الاعتماد واعلان نسب النجاح للدور الأول ثم يكلف المديرية التعليم ببدأ رفع النتائج إلكترونياً على موقع وزارة التربية والتعليم لكي يحصل الطلاب عليها في نفس اليوم دون أي تأخير.

رابط نتيجة السادس الابتدائي العراق البصر 2023