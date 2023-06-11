نتائج البكالوريا المغرب 2023 عبر وزارة التربية الوطنية

نتائج البكالوريا المغرب 2023، مازالت عمليات البحث مستمرة عن نتائج البكالوريا بالمغرب لأن الطلاب قامت بتأدية الاختبارات النهائية للعام الدراسي 2022-2023، لقد انهى الطلاب الاختبارات في أوضاع مستقرة وهادئة للغاية عكس السنوات الماضية، كما أكدت جميع محافظات المغرب أن فترة الامتحانات كانت ميسرة بالنسبة للطلاب جميعاً ولا يوجد أي عائق وهذا ما جعل الطلاب تتفهم الأوضاع وتحرص على الحضور لتحقيق النجاح الذي يرغبون فيه.

بدأت امتحانات البكالوريا نهاية شهر مايو الماضي للشعبة العلمية والأدبية وفقاً للجدول الدراسي المعلن عنه من وزارة التربية والتعليم المغربية، الطلاب وأولياء الأمور يترقبون إعلان النتيجة للاستعداد للمرحلة الجامعية الجديدة التي تحتاج إلى ترتيبات وتجهيزات كثيرة جداً من مستندات وأوراق رسمية، اليوم ننشر لحضراتكم عبر موقعنا البديل موعد نتائج البكالوريا المغرب 2023 وخطوات الاستعلام عبر وزارة التربية الوطنية ترقبوا معنا.

نتائج البكالوريا المغرب 2023

يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني واستخراجها فور اعتمادها من وزارة التربية والتعليم دون الخروج من المنزل والتوجه للمدرسة وكل ما عليكم القيام به الآن هو اتباع ما يلي:.

أولاً الضغط على هذا الرابط وزارة التربية الوطنية. ثم اختيار نتائج البكالوريا. ثم إدخال رقم المقعد. الضغط على عرض النتيجة.

موعد ظهور نتائج البكالوريا المغرب 2023

بعد عدة أيام قليلة وفور انتهاء أعمال التصحيح والتدقيق للاختبارات النهائية الذي يقوم بها الآن فريق التصحيح المختص والمكلف بشكل رسمي من وزارة التربية والتعليم المغربية، وحسب ما صرحت به الوزارة أن موعد ظهور النتيجة يوافق يوم الأحد المقبل الموافق 18 من يونيو 2023، وسوف يتم اعتماد النتيجة بشكل مباشر عبر القنوات المغربية الرسمية في تمام الساعة 4 مساءً وفور انتهاء الاعتماد سوف يتم رفع النتائج لكي يحصل عليهم الطلاب من جميع المحافظات وتطمئن قلوبهم.