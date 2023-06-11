شاهد قبل الحذف!! فيديو فضيحة عباس الركابي كامل يثير الجدل بالعراق

فيديو فضيحة عباس الركابي كامل، شهدت الساعات الماضية اثارة كبيرة بالعراق عقب انتشار فيديو للبوجر العراقي عباس الركابي الاخير له على منصة الفيديوهات القصيرة تيك توك وخلق حالة من الجدل بالعراق بالوقت الحالي، وانتشر تحت عنوان فيديو فضيحة عباس الركابي، وقد أثار ضجة كبيرة في الساحة العربية والعراقية.

ظهر الشاب عباس الركابي العراقي البالغ من العمر 19 عامًا في الفيديو ، وهو يؤدي حركات أنثوية ويقلد المرأة ، بالإضافة إلى رسم وتزيين جسده بالوشم ، وإضافة مساحيق التجميل.

وبينما تلقى الفيديو انتقادات كثيرة ، لم يجد عباس الركابي أي دعم من متابعيه ، الذين يرون في الفيديو إهانة وفضيحة في التعبير عن حريته الفردية.

من هو عباس الركابي ويكيبيديا؟ تيك توك

ويعد الشاب ذو الـ19 عام عباس الركابي من مواليد 2004 مواليد قرية ذي قار (الناصرية) هو مدون وناشط اجتماعي عراقي. يعمل عباس الركابي كعارضة أزياء بعد أن فقد جميع إخوته وعائلته أثناء القصف الأمريكي لمنزله في العراق ، ويشتهر بتيك توك.

ودائما ما يحتار ما إذا كان عباس الركابي ذكرا أم أنثى؟ خاصة بعد المقاطع الفاضحة التي نشرها على صفحته الشخصية على موقع تيك توك ، والتي أثارت تساؤلات حول جنس عباس الركابي ، حيث يبدو أنه امرأة رغم كونها امرأة. رجل.

يعتبر الركابي جزءًا من جيل جديد من الشباب الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن أنفسهم ومشاركة اهتماماتهم وأفكارهم. واشتهر خلال ظهوره في تظاهرات أكتوبر 2019 في الناصرية ، كما شارك في مظاهرات التيار الصدري في البرلمان العام الماضي.

في النهاية يمكن القول إن الركابي يمثل الشباب الحالي ، الذين يتمتعون بحرية التعبير من أجل التعبير عن أنفسهم ، لكن يجب عليهم توخي الحذر عند نشر المحتوى.

بالفيديو فضيحة عباس الركابي

ظهر المدون العراقي عباس الركابي في فيديو برفقة بعض الشباب وهم يشاركون اهتماماتهم وأفكارهم. استطاع الركابي إثارة الجدل في الفيديو مع جمهور كبير.

قام بحركات أنثوية ، وكشف الوشم ، ورسم وتزين جسده بالكامل ، وظهر يتبادل المتابعين مع القبلات مثل الفتيات والمشاهير ، ويعتمد الركابي على الفكاهة والترفيه في المحتوى الذي يقدمه.