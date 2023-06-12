تسريب امتحان التربية الوطنية ثانوية عامة 2023، منذ عدة أيام قليلة والطلاب تبحث بكثرة على جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن تسريب امتحان التربية الوطني، حيث يمر الآن الطلاب بحالة من القلق الشديد والتوتر بسبب الامتحانات وخاصةً بأن الثانوية العامة من أهم وأصعب المراحل التعليمية التي يمر بها الطلاب جميعاً، هناك الكثير من الطلاب يعتمدون على صفحات الغش من أجل الحصول على الأسئلة والإجابات في المادة التي يؤدونها دون التفكير فيما يحدث، هناك بعض صفحات الغش تقوم بنشر مجموعة من الأسئلة والإجابات لطلاب الثانوية العامة والطلاب تقوم بتحميلها والاعتماد عليها طوال فترة الامتحانات لكن الحقيقة غير ذلك وهذا ما ننشره لحضراتكم الفقرات التالية عن شاومينج بيغشش تسريب امتحان التربية الوطنية ثانوية عامة 2023 ترقبوا معنا.

تسريب امتحان التربية الوطنية ثانوية عامة 2023

كل ما يتم نشره من صور لأسئلة وإجابات نموذجية مفصلة في التربية الوطنية مجرد صور واسئلة قديمة للغاية وليس للعام الدراسي الجاري، حيث تتابع وزارة التربية والتعليم جميع صفحات الغش الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وسبق لها غلق العديد من صفحات شاومينج لعدم التلاعب بعقول الطلاب وضياع مستقبلهم، لأن الغش هي وسيلة غير شرعية يعاقب عليها الطالب وتحويل كل من يشترك في تلك الأفعال إلى المساءلة القانونية، وعلى جميع طلاب الثانوية العامة عدم الالتفات لتلك الصفحات حفقاظاً على مستقبلهم.

امتحانات الثانوية العامة 2023