أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة العراق عبر منصة مظلتي كشوفات PDF

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، فترة انتظار إعلان نتائج المشمولين بالرعاية الاجتماعي طالت جداً، مما تتزايد عملية البحث عن النتائج مرتفعة للغاية ولن تتوقف لحظة واحدة بل مستمرة على مدار 24 ساعة وهذا يعود لظروف المواطنين الصعبة وارتفاع الأسعار وعدم قدرتهم على تلبية كافة المطالب، حيث يتساءل الجميع عن موعد الصرف و ينتظرونه بفارغ من الصبر، تعد الوجبة التاسعة من أكثر الدفعات التي قام المواطنين بالتسجيل فيها وهذا ما جعل فترة إعلان كشوفات المشمولين تأخرت أكثر من كل دفعة سابقة.

حيث كشفت بعض المصادر عن اقتراب موعد الصرف ورغم ذلك يمر المتقدمين بحالة من القلق والتوتر لأنهم يرغبون في الصرف قبل حلول عيد الأضحى لشراء كافة احتياجاتهم، ترقبوا معنا السطور التالية لمعرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة العراق ورابط الاستعلام بالخطوات كاملة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

وزارة العمل العراقية دائماً تسعى من أجل توصيل الدعم لأكبر قدر من المستحقين، حيث قامت بصرف 8 دفعات سابقة من الرعاية الاجتماعية، وتم فتح باب التسجيل على الدفعة التاسعة والتي أعلنت أنها آخر دفعة من الرعاية مطلع شهر يناير 2023 وتم التسجيل في الوجبة التاسعة فيما يقارب 500 مواطن من مختلف محافظات ومدن العراق، ومنذ عدة أيام قليلة أعلنت وزارة العمل العراقية أ، عملية الفحص للمتقدمين مازالت قائمة ومن المقرر أن تنتهي في أي لحظة وخلال الفترة القليلة القادمة سوف يتم تحديد موعد لصرف وإعلان أسماء المشمولين.

رابط الاستعلام عن الوجبة التاسعة