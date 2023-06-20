تردد قنوات افلام اكشن جديدة: مجموعة متنوعة من المحتوى الترفيهي للمشاهدين

تردد قنوات افلام اكشن جديدة، تعد القنوات التلفزيونية مصدرًا رئيسيًا للترفيه والمعلومات للكثير من الأشخاص حول العالم. وفي هذا السياق، يشهد المشهد الإعلامي توسعًا مستمرًا في توفر المحتوى التلفزيوني. ومن بين القنوات الجديدة المثيرة للاهتمام، تأتي قنوات اكشن الجديدة، التي تقدم مجموعة متنوعة من المحتوى الترفيهي للمشاهدين. في هذه المقالة، سنتناول تردد قنوات اكشن الجديدة وما يمكن أن تقدمه للمشاهدين.

تردد قنوات افلام اكشن جديدة

تعمل قنوات اكشن الجديدة على تقديم تجربة تلفزيونية فريدة من نوعها للمشاهدين، من خلال محتوى متنوع يشمل الأفلام الحصرية، المسلسلات الدرامية والأكشن، البرامج الواقعية، والعروض الرياضية. يتميز محتوى هذه القنوات بالإثارة والتشويق والحماس، ما يجذب عشاق الأفلام والبرامج التلفزيونية التي تحمل العناصر الأكشن والمغامرة.

محتوى قنوات اكشن الجديدة

يتميز محتوى قنوات اكشن الجديدة بتنوعه الكبير، حيث يتضمن أفلامًا حصرية لم تُعرض في السابق، ومسلسلات درامية مشوقة تجمع بين الحبكة القوية والمشاهد الحماسية، وبرامج وثائقية تستكشف عوالم مثيرة وقصصًا حقيقية ملهمة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم القنوات الرياضية المتعلقة بالأكشن والقتال مباريات حية وتقارير خاصة وتحليلات تفصيلية.

تقدم قنوات اكشن الجديدة فرصة للمشاهدين للاستمتاع بمحتوى ترفيهي متنوع يتناسب مع اهتماماتهم. سواء كنت من عشاق الأفلام الحماسية، أو المسلسلات المشوقة، أو الرياضة، فإن هذه القنوات توفر ما يلبي تلك الاحتياجات. بفضل التنوع في المحتوى، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بتجربة تلفزيونية مشوقة وممتعة.

تردد قنوات اكشن افلام اجنبي على النايل سات مدبلجة

1- MBC Action:

تنتمي هذه القناة للمجموعة الإعلامية الأشهر MBC، والتي تُعرف بتقديم محتواها ذو الدقة العالية HD.

التردد: 12015

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

2- MBC MAX:

تقع هذه القناة أيضًا ضمن مجموعة MBC الشهيرة، وتشتهر بتقديمها هي الأخرى لمجموعة كبيرة ومتميزة من الأفلام الأجنبية المترجمة للعربية على مدار الساعة.

التردد: 11560

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

3- FOX Movies:

تعتبر هذه القناة واحدة من أفضل قنوات أفلام اكشن والتي تبث محتواها عبر القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12563

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

4- zee أفلام:

تعتبر هذه القناة واحدة من أشهر قنوات التلفزيون التي تبث عبر نايل سات، وهي مشهورة بتقديمها للأعمال الهندية على وجه الخصوص.

التردد: 11271

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

5- OSN movies action:

التردد: 11996

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

6- MIX Action:

تتميز بتنوع الأفلام التي تعرضها، كما تتميز أيضًا بفترة إعلانات قصيرة تتخلل الأفلام، لذلك فهي اختيار جيد لمن يمل من كثرة الإعلانات. لتنصيبها على النايل سات:

التردد: 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

7- Sky action:

تقوم القناة ببث الأعمال بجودة ودقة عالية، بالإضافة إلي ذلك فمعظم ما تعرضه القناة يتماشى مع قيم المجتمع ويناسب كل أفراد الأسرة. لتنصيبها ومشاهدة الأعمال التي تعرضها عبر نايل سات:

التردد: 11296

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

8- Spider man action:

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

9- B4U movies:

التردد: 11938

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

10- CANA TV:

التردد: 12222

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ترددات قنوات اكشن امريكي

تردد قناة نجوم هوليود موڤيز 12562 – عمودي– معامل ترميز 27500

قناة الرعب SCARE التردد 10873 – عمودي – معامل ترميز 27500

تردد قناة Dtv الجزائرية 12406– أفقي معامل ترميز 27500

قناة شاروخان فيلم – تردد 10873 رأسي

سبايدر أكشن -تردد 12604 – أفقي

قناة Hollywood Horror تردد 12562 – راسي

قناة Imagine Movies – تردد 12360 – رأسي

تردد قناة LTV – تردد 10727 – أفقي

قناة إيران فيلم – تردد 11641 – أفقي

طلقة هندي – تردد 11603 – أفقي

قناة فاميلي هندي – تردد 12562 راسي

قناة KTV CH2- تردد 11054 – راسي

سبايدر مان أكشن تردد 12604 – أفقي. معامل ترميز 27500

قناة Hollywood Horror تردد 12562 – راسي. معامل ترميز 27500

Imagine Movies تردد 12360 – راسي. معامل ترميز 27500

قناة KTV CH2 تردد 11678 – افقي. معامل ترميز 27500

قناة LTV تردد 102727 – افقي. معامل ترميز 27500

kana تردد 12226 – افقي. معامل ترميز 27500

تردد قناة تايم موفيز 11137 (h) معامل ترميز 27500

تردد قنوات الأفلام الأجنبية علي النايل سات 2023

تردد قناة MBC 2

اسم القناة MBC2 التردد 11938 معامل تصحيح الخطأ 5\6 معدل الترميز 27500 عمودي

تردد قناة توب موفيز

اسم القناة توب موفيز التردد 11873 وتردد 10727 اتش دي معامل تصحيح الخطأ 3\4 معدل الترميز 27500 رأسي

أما تردد توب موفيز على عرب سات فهو:

اسم القناة توب موفيز نايل سات التردد 11392 معامل تصحيح الخطأ 3\4 معدل الرميز 27500 أفقي

تردد قناة Kana

اسم القناة Kana التردد 12226 معامل تصحيح الخطأ 5\6 معدل الترميز 27500 أفقي

تردد قنوات الأفلام الأجنبية المترجمة Scare

اسم القناة Scare التردد 10873 معدل الترميز 27500 رأسي معامل تصحيح الخطأ 5\6

تردد قناة شارو خان أفلام

اسم القناة شاروخان أفلام التردد 10873 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي أو رأسي

وإذا كنت تبحث عن تردد قنوات الأفلام الأجنبية وتحديدًا الهندية، فإن قناة شاروخان أفلام من القنوات التي ظهرت مؤخرًا وتقدم العديد من الأفلام الهندية المتميزة والمسلسلات القديمة والحديثة، وخاصة أفلام الممثل البولوودي الشهير شاروخان.

تردد قناة spider Action

وتقدم قناة سبايدر أكشن الأفلام الأجنبية ولكن بعد دبلجتها إلى العربية وجميعها أفلام تتناسب مع جميع الأعمار، وترددها الجديد هو:-

اسم القناة سبايدر أكشن التردد 12604 معامل تصحيح الخطأ 5\6 معدل الترميز 27500 أفقي

تردد قناة إم بي سي ماكس

اسم القناة إم بي سي ماكس التردد 11383 معامل تصحيح الخطأ 5\6 معدل الترميز 27500 رأسي

تردد قناة هوليوود موفيز نايل سات

اسم القناة هوليوود موفيز التردد 12562 معامل تصحيح الخطأ 5\6 معدل الترميز 27500 عمودي

تردد قناة إم بي سي أكشن

هي واحدة من أشهر قنوات الأفلام الأجنية التي يبحث عنها دائمًا كل من يريد الوصول إلى تردد قنوات الأفلام الأجنبية لأنها تقدم العديد من الأفلام المتميزة لأكبر نجوم الأكشن في العالم، ولقد تغير ترددها منذ فترة وأصبح كالآتي:-

اسم القناة إم بي سي أكشن التردد 11470 معامل تصحيح الخطأ 5\6 معدل الترميز 27500 عمودي

تردد قناة Hollywood horror

اسم القناة Hollywood horror التردد 12562 معامل تصحيح الخطأ 5\6 معدل الترميز 27500 رأسي

تردد قناة طلقة هندي للأفلام المدبلجة

اسم القناة طلقة هندي التردد 11411 معامل تصحيح الخطأ 5\6 معدل الترميز 27500 أفقي

تردد قناة Ltv

اسم القناة Ltv التردد 10727 معامل تصحيح الخطأ 5\6 معدل الترميز 27500 أفقي

قناة Imahine movies

اسم القناة Imahine movies التردد 12360 معدل الترميز 27500 أفقي معامل تصحيح الخطأ 5\6

قناة cairo one action

اسم القناة cairo one action التردد 12562 معامل تصحيح الخطأ آلي معدل الترميز 27500 أفقي

تردد قناة ktv

اسم القناة Ktv التردد 11678 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي

تردد قنوات الأفلام الأجنبية Dtv

وهي من أحدث القنوات التي تبث الأفلام الهندية، وظهرت في عام 215، وتتبع هذه القناة دولة الجزائر ، وتتميز عن غيرها من القنوات بتقديم باقة متنوعة من الأفلام الهندية الحديثة، وكافة الأفلام والمسلسلات والبرامج التي تراعي القيم العربية.

اسم القناة Dtv التردد 12092 معامل تصحيح الخطأ 4\3 معدل الترميز 27500 رأسي

طريقة تنزيل القنوات والترددات على الريسيفر

ادخل على قائمة الإعدادات الخاصة بجهاز الريسيفر من الريموت.

اضغط على قائمة الترددات

انقر على زر “إضافة تردد جديد”.

ادخل تردد القناة التي ترغب في تنزيلها، ثم اضغط على بحث.

بعد تنزيل القناة اضغط على كلمة “حفظ النتائج”.

تردد قنوات افلام اكشن جديدة نايل سات

اسم القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب تردد قناة دبي 1 11785 27500 عمودي قناة Box movies 12563 27500 أفقي قناة D 12604 27500 أفقي ما جيستيك سينما 11680 27500 عمودي قناة تايم أكشن 11137 27500 أفقي قناة mu 11096 27500 أفقي قناة زي أفلام 11938 27500 عمودي قناة زي ألوان 12417 27500 أفقي قناة هوليوود هندي 11137 27500 عمودي V

تردد قناة كايرو وان على نايل سات

اسم القناة كايرو وان التردد 12562 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ آلي

تردد قناة هالك أكشن

اسم القناة هالك أكشن التردد 10970 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5\6

تردد قناة الفجر للأفلام الأجنبية

اسم القناة الفجر أفلام التردد 10922 معدل الترميز 27500 الاستقطاب رأسي

تردد قنوات أكشن

قناة ستار تي في

وهي واحدة من القنوات الأجنبية التي تتميز بالإثارة والرعب والخيال العلمي، ولها جمهور عريض من العرب، ويمكنك متابعتها على التردد الآتي

اسم القناة ستار تي في التردد 11296 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي

تردد قناة فوكس

اسم القناة فوكس التردد 11843 معامل تصحيح الخطأ 4\3 معدل الترميز 27500

تردد قناة سكاي أكشن

وهي من القنوات المتميزة التي تقدم أفلام الأكشن والرعب بتنوع شديد، مع تقديم فواصل إعلانية صغيرة مقارنة ببعض القنوات الأخرى، ويمكنك أن تقضي السهرة مع أفراد عائلتك وأصدقائك، ويمكنك متابعتها على الترددات التالية:-

اسم القناة سكاي أكشن التردد 11297 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3\4

تردد قناة إم بي سي أكشن

وهي تابعة لباقة قنوات إم بي سي السعودية الشهيرة، وتقدم العديد من القنوات الرياضية والمنوعات، وهذه القناة تحديدًا تقدم باقة من أفلام الأكشن الحصرية، لأكثر نجوم أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية شهرة، مثل انجيليا جولي وفاندام وتوم كروز وغيرهم، ويمكنك أن تتابعها من خلال الترددات التالية:-

اسم القناة إم بي سي أكشن التردد 12399 معامل تصحيح الخطأ 4\3 معدل الترميز 27500

قناة كلاكيت

اسم القناة كلاكيت التردد 10785 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي

غرناطة

اسم القناة غرناطة التردد 11862 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3\2

تردد قناة تيرنر كلاسيك

اسم القناة تيرنر كلاسيك التردد 12073 معامل تصحيح الخطأ 4\3 معدل الترميز 27500

تردد قناة دبي وان

اسم القناة دبي وان التردد 11785 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 4\3

مع توسعة المشهد الإعلامي، يزداد تنوع المحتوى التلفزيوني المتاح للمشاهدين. ومن بين القنوات الجديدة المثيرة للاهتمام، تأتي قنوات اكشن الجديدة بترددها المميز ومحتواها المتنوع الذي يجمع بين الأفلام والمسلسلات والبرامج الرياضية. يمكن للمشاهدين الاستفادة من هذه القنوات للاستمتاع بتجربة تلفزيونية مثيرة ومشوقة.