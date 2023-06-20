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تردد قنوات افلام اكشن جديدة: مجموعة متنوعة من المحتوى الترفيهي للمشاهدين

محمد مجديمنذ 8 دقائق
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تردد قنوات افلام اكشن جديدة
تردد قنوات افلام اكشن جديدة

تردد قنوات افلام اكشن جديدة، تعد القنوات التلفزيونية مصدرًا رئيسيًا للترفيه والمعلومات للكثير من الأشخاص حول العالم. وفي هذا السياق، يشهد المشهد الإعلامي توسعًا مستمرًا في توفر المحتوى التلفزيوني. ومن بين القنوات الجديدة المثيرة للاهتمام، تأتي قنوات اكشن الجديدة، التي تقدم مجموعة متنوعة من المحتوى الترفيهي للمشاهدين. في هذه المقالة، سنتناول تردد قنوات اكشن الجديدة وما يمكن أن تقدمه للمشاهدين.

تردد قنوات افلام اكشن جديدة

تعمل قنوات اكشن الجديدة على تقديم تجربة تلفزيونية فريدة من نوعها للمشاهدين، من خلال محتوى متنوع يشمل الأفلام الحصرية، المسلسلات الدرامية والأكشن، البرامج الواقعية، والعروض الرياضية. يتميز محتوى هذه القنوات بالإثارة والتشويق والحماس، ما يجذب عشاق الأفلام والبرامج التلفزيونية التي تحمل العناصر الأكشن والمغامرة.

محتوى قنوات اكشن الجديدة

يتميز محتوى قنوات اكشن الجديدة بتنوعه الكبير، حيث يتضمن أفلامًا حصرية لم تُعرض في السابق، ومسلسلات درامية مشوقة تجمع بين الحبكة القوية والمشاهد الحماسية، وبرامج وثائقية تستكشف عوالم مثيرة وقصصًا حقيقية ملهمة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم القنوات الرياضية المتعلقة بالأكشن والقتال مباريات حية وتقارير خاصة وتحليلات تفصيلية.

تقدم قنوات اكشن الجديدة فرصة للمشاهدين للاستمتاع بمحتوى ترفيهي متنوع يتناسب مع اهتماماتهم. سواء كنت من عشاق الأفلام الحماسية، أو المسلسلات المشوقة، أو الرياضة، فإن هذه القنوات توفر ما يلبي تلك الاحتياجات. بفضل التنوع في المحتوى، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بتجربة تلفزيونية مشوقة وممتعة.

تردد قنوات اكشن افلام اجنبي على النايل سات مدبلجة

1- MBC Action:

تنتمي هذه القناة للمجموعة الإعلامية الأشهر MBC، والتي تُعرف بتقديم محتواها ذو الدقة العالية HD.

  • التردد: 12015
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: أفقي
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

2- MBC MAX:

تقع هذه القناة أيضًا ضمن مجموعة MBC الشهيرة، وتشتهر بتقديمها هي الأخرى لمجموعة كبيرة ومتميزة من الأفلام الأجنبية المترجمة للعربية على مدار الساعة.

  • التردد: 11560
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: رأسي
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

3- FOX Movies:

تعتبر هذه القناة واحدة من أفضل قنوات أفلام اكشن والتي تبث محتواها عبر القمر الصناعي نايل سات.

  • التردد: 12563
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: أفقي
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4

4- zee أفلام:

تعتبر هذه القناة واحدة من أشهر قنوات التلفزيون التي تبث عبر نايل سات، وهي مشهورة بتقديمها للأعمال الهندية على وجه الخصوص.

  • التردد: 11271
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: أفقي
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4

5- OSN movies action:

  • التردد: 11996
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: أفقي
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4

6- MIX Action:

تتميز بتنوع الأفلام التي تعرضها، كما تتميز أيضًا بفترة إعلانات قصيرة تتخلل الأفلام، لذلك فهي اختيار جيد لمن يمل من كثرة الإعلانات. لتنصيبها على النايل سات:

  • التردد: 11785
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: رأسي
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

7- Sky action:

تقوم القناة ببث الأعمال بجودة ودقة عالية، بالإضافة إلي ذلك فمعظم ما تعرضه القناة يتماشى مع قيم المجتمع ويناسب كل أفراد الأسرة. لتنصيبها ومشاهدة الأعمال التي تعرضها عبر نايل سات:

  • التردد: 11296
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: أفقي
  • معامل تصحيح الخطأ: 7/8

8- Spider man action:

  • التردد: 12604
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: عمودي
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4

9- B4U movies:

  • التردد: 11938
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: عمودي
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4

10- CANA TV:

  • التردد: 12222
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: أفقي
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ترددات قنوات اكشن امريكي

  • تردد قناة نجوم هوليود موڤيز 12562 – عمودي– معامل ترميز 27500
  • قناة الرعب SCARE التردد 10873 – عمودي – معامل ترميز 27500
  • تردد قناة Dtv الجزائرية 12406– أفقي معامل ترميز 27500
  • قناة شاروخان فيلم – تردد 10873 رأسي
  • سبايدر أكشن -تردد 12604 – أفقي
  • قناة Hollywood Horror  تردد 12562 – راسي
  • قناة Imagine Movies – تردد 12360 – رأسي
  • تردد قناة LTV – تردد 10727 – أفقي
  • قناة إيران فيلم – تردد 11641 – أفقي
  • طلقة هندي – تردد 11603 – أفقي
  • قناة فاميلي هندي – تردد 12562 راسي
  • قناة KTV CH2- تردد 11054 – راسي
  • سبايدر مان أكشن تردد 12604 – أفقي. معامل ترميز 27500
  • قناة Hollywood Horror تردد 12562 – راسي. معامل ترميز 27500
  • Imagine Movies تردد 12360 – راسي. معامل ترميز 27500
  • قناة KTV CH2 تردد 11678 – افقي. معامل ترميز 27500
  • قناة LTV تردد 102727 – افقي. معامل ترميز 27500
  • kana تردد 12226 – افقي. معامل ترميز 27500
  • تردد قناة تايم موفيز 11137 (h) معامل ترميز 27500

تردد قنوات الأفلام الأجنبية علي النايل سات 2023

تردد قناة MBC 2

اسم القناةMBC2
التردد11938
معامل تصحيح الخطأ5\6
معدل الترميز27500 عمودي

تردد قناة توب موفيز

اسم القناةتوب موفيز
التردد11873 وتردد 10727 اتش دي
معامل تصحيح الخطأ3\4
معدل الترميز27500 رأسي

أما تردد توب موفيز على عرب سات فهو:

اسم القناةتوب موفيز نايل سات
التردد11392
معامل تصحيح الخطأ3\4
معدل الرميز27500 أفقي

تردد قناة Kana

اسم القناةKana
التردد12226
معامل تصحيح الخطأ5\6
معدل الترميز27500 أفقي

تردد قنوات الأفلام الأجنبية المترجمة Scare

اسم القناةScare
التردد10873
معدل الترميز27500 رأسي
معامل تصحيح الخطأ5\6

تردد قناة شارو خان أفلام

اسم القناةشاروخان أفلام
التردد10873
معدل الترميز27500
الاستقطابعمودي أو رأسي

وإذا كنت تبحث عن تردد قنوات الأفلام الأجنبية وتحديدًا الهندية، فإن قناة شاروخان أفلام من القنوات التي ظهرت مؤخرًا وتقدم العديد من الأفلام الهندية المتميزة والمسلسلات القديمة والحديثة، وخاصة أفلام الممثل البولوودي الشهير شاروخان.

تردد قناة spider Action

وتقدم قناة سبايدر أكشن الأفلام الأجنبية ولكن بعد دبلجتها إلى العربية وجميعها أفلام تتناسب مع جميع الأعمار، وترددها الجديد هو:-

اسم القناةسبايدر أكشن
التردد12604
معامل تصحيح الخطأ5\6
معدل الترميز27500 أفقي

تردد قناة إم بي سي ماكس

اسم القناةإم بي سي ماكس
التردد11383
معامل تصحيح الخطأ5\6
معدل الترميز27500 رأسي

تردد قناة هوليوود موفيز نايل سات

اسم القناةهوليوود موفيز
التردد12562
معامل تصحيح الخطأ5\6
معدل الترميز27500 عمودي

تردد قناة إم بي سي أكشن

هي واحدة من أشهر قنوات الأفلام الأجنية التي يبحث عنها دائمًا كل من يريد الوصول إلى تردد قنوات الأفلام الأجنبية لأنها تقدم العديد من الأفلام المتميزة لأكبر نجوم الأكشن في العالم، ولقد تغير ترددها منذ فترة وأصبح كالآتي:-

اسم القناةإم بي سي أكشن
التردد11470
معامل تصحيح الخطأ5\6
معدل الترميز27500 عمودي

تردد قناة Hollywood horror

اسم القناةHollywood horror
التردد12562
معامل تصحيح الخطأ5\6
معدل الترميز27500 رأسي

تردد قناة طلقة هندي للأفلام المدبلجة

اسم القناةطلقة هندي
التردد11411
معامل تصحيح الخطأ5\6
معدل الترميز27500 أفقي

تردد قناة Ltv

اسم القناةLtv
التردد10727
معامل تصحيح الخطأ5\6
معدل الترميز27500 أفقي

قناة Imahine movies

اسم القناةImahine movies
التردد12360
معدل الترميز27500 أفقي
معامل تصحيح الخطأ5\6

قناة cairo one action

اسم القناةcairo one action
التردد12562
معامل تصحيح الخطأآلي
معدل الترميز27500 أفقي

تردد قناة ktv

اسم القناةKtv
التردد11678
معدل الترميز27500
الاستقطابأفقي

تردد قنوات الأفلام الأجنبية Dtv

وهي من أحدث القنوات التي تبث الأفلام الهندية، وظهرت في عام 215، وتتبع هذه القناة دولة الجزائر ، وتتميز عن غيرها من القنوات بتقديم باقة متنوعة من الأفلام الهندية الحديثة، وكافة الأفلام والمسلسلات والبرامج التي تراعي القيم العربية.

اسم القناةDtv
التردد12092
معامل تصحيح الخطأ4\3
معدل الترميز27500 رأسي

طريقة تنزيل القنوات والترددات على الريسيفر

  • ادخل على قائمة الإعدادات الخاصة بجهاز الريسيفر من الريموت.
  • اضغط على قائمة الترددات
  • انقر على زر “إضافة تردد جديد”.
  • ادخل تردد القناة التي ترغب في تنزيلها، ثم اضغط على بحث.
  • بعد تنزيل القناة اضغط على كلمة “حفظ النتائج”.

تردد قنوات افلام اكشن جديدة نايل سات

اسم القناةالترددمعدل الترميزالاستقطاب
تردد قناة دبي 11178527500عمودي
قناة Box movies1256327500أفقي
قناة D1260427500أفقي
ما جيستيك سينما1168027500عمودي
قناة تايم أكشن1113727500أفقي
قناة mu1109627500أفقي
قناة زي أفلام1193827500عمودي
قناة زي ألوان1241727500أفقي
قناة هوليوود هندي1113727500عمودي V

تردد قناة كايرو وان على نايل سات

اسم القناةكايرو وان
التردد12562
معدل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأآلي

تردد قناة هالك أكشن

اسم القناةهالك أكشن
التردد10970
معدل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأ5\6

  تردد قناة الفجر للأفلام الأجنبية

اسم القناةالفجر أفلام
التردد10922
معدل الترميز27500
الاستقطابرأسي

تردد قنوات أكشن

قناة ستار تي في

وهي واحدة من القنوات الأجنبية التي تتميز بالإثارة والرعب والخيال العلمي، ولها جمهور عريض من العرب، ويمكنك متابعتها على التردد الآتي

اسم القناةستار تي في
التردد11296
معدل الترميز27500
الاستقطابعمودي

تردد قناة فوكس

اسم القناةفوكس
التردد11843
معامل تصحيح الخطأ4\3
معدل  الترميز27500

تردد قناة سكاي أكشن

وهي من القنوات المتميزة التي تقدم أفلام الأكشن والرعب بتنوع شديد، مع تقديم فواصل إعلانية صغيرة مقارنة ببعض القنوات الأخرى، ويمكنك أن تقضي السهرة مع أفراد عائلتك وأصدقائك، ويمكنك متابعتها على الترددات التالية:-

اسم القناةسكاي أكشن
التردد11297
معدل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأ3\4

تردد قناة إم بي سي أكشن

وهي تابعة لباقة قنوات إم بي سي السعودية الشهيرة، وتقدم العديد من القنوات الرياضية والمنوعات، وهذه القناة تحديدًا تقدم باقة من أفلام الأكشن الحصرية، لأكثر نجوم أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية شهرة، مثل انجيليا جولي وفاندام وتوم كروز وغيرهم، ويمكنك أن تتابعها من خلال الترددات التالية:-

اسم القناةإم بي سي أكشن
التردد12399
معامل تصحيح الخطأ4\3
معدل الترميز27500

قناة كلاكيت

اسم القناةكلاكيت
التردد10785
معدل الترميز27500
الاستقطابأفقي

غرناطة

اسم القناةغرناطة
التردد11862
معدل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأ3\2

تردد قناة تيرنر كلاسيك

اسم القناةتيرنر كلاسيك
التردد12073
معامل تصحيح الخطأ4\3
معدل الترميز27500

تردد قناة دبي وان

اسم القناةدبي وان
التردد11785
معدل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأ4\3

مع توسعة المشهد الإعلامي، يزداد تنوع المحتوى التلفزيوني المتاح للمشاهدين. ومن بين القنوات الجديدة المثيرة للاهتمام، تأتي قنوات اكشن الجديدة بترددها المميز ومحتواها المتنوع الذي يجمع بين الأفلام والمسلسلات والبرامج الرياضية. يمكن للمشاهدين الاستفادة من هذه القنوات للاستمتاع بتجربة تلفزيونية مثيرة ومشوقة.

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محمد مجديمنذ 8 دقائق
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