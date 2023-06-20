تردد قنوات افلام اكشن جديدة: مجموعة متنوعة من المحتوى الترفيهي للمشاهدين
تردد قنوات افلام اكشن جديدة، تعد القنوات التلفزيونية مصدرًا رئيسيًا للترفيه والمعلومات للكثير من الأشخاص حول العالم. وفي هذا السياق، يشهد المشهد الإعلامي توسعًا مستمرًا في توفر المحتوى التلفزيوني. ومن بين القنوات الجديدة المثيرة للاهتمام، تأتي قنوات اكشن الجديدة، التي تقدم مجموعة متنوعة من المحتوى الترفيهي للمشاهدين. في هذه المقالة، سنتناول تردد قنوات اكشن الجديدة وما يمكن أن تقدمه للمشاهدين.
تردد قنوات افلام اكشن جديدة
تعمل قنوات اكشن الجديدة على تقديم تجربة تلفزيونية فريدة من نوعها للمشاهدين، من خلال محتوى متنوع يشمل الأفلام الحصرية، المسلسلات الدرامية والأكشن، البرامج الواقعية، والعروض الرياضية. يتميز محتوى هذه القنوات بالإثارة والتشويق والحماس، ما يجذب عشاق الأفلام والبرامج التلفزيونية التي تحمل العناصر الأكشن والمغامرة.
محتوى قنوات اكشن الجديدة
يتميز محتوى قنوات اكشن الجديدة بتنوعه الكبير، حيث يتضمن أفلامًا حصرية لم تُعرض في السابق، ومسلسلات درامية مشوقة تجمع بين الحبكة القوية والمشاهد الحماسية، وبرامج وثائقية تستكشف عوالم مثيرة وقصصًا حقيقية ملهمة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم القنوات الرياضية المتعلقة بالأكشن والقتال مباريات حية وتقارير خاصة وتحليلات تفصيلية.
تقدم قنوات اكشن الجديدة فرصة للمشاهدين للاستمتاع بمحتوى ترفيهي متنوع يتناسب مع اهتماماتهم. سواء كنت من عشاق الأفلام الحماسية، أو المسلسلات المشوقة، أو الرياضة، فإن هذه القنوات توفر ما يلبي تلك الاحتياجات. بفضل التنوع في المحتوى، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بتجربة تلفزيونية مشوقة وممتعة.
تردد قنوات اكشن افلام اجنبي على النايل سات مدبلجة
1- MBC Action:
تنتمي هذه القناة للمجموعة الإعلامية الأشهر MBC، والتي تُعرف بتقديم محتواها ذو الدقة العالية HD.
- التردد: 12015
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
2- MBC MAX:
تقع هذه القناة أيضًا ضمن مجموعة MBC الشهيرة، وتشتهر بتقديمها هي الأخرى لمجموعة كبيرة ومتميزة من الأفلام الأجنبية المترجمة للعربية على مدار الساعة.
- التردد: 11560
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: رأسي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
3- FOX Movies:
تعتبر هذه القناة واحدة من أفضل قنوات أفلام اكشن والتي تبث محتواها عبر القمر الصناعي نايل سات.
- التردد: 12563
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
4- zee أفلام:
تعتبر هذه القناة واحدة من أشهر قنوات التلفزيون التي تبث عبر نايل سات، وهي مشهورة بتقديمها للأعمال الهندية على وجه الخصوص.
- التردد: 11271
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
5- OSN movies action:
- التردد: 11996
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
6- MIX Action:
تتميز بتنوع الأفلام التي تعرضها، كما تتميز أيضًا بفترة إعلانات قصيرة تتخلل الأفلام، لذلك فهي اختيار جيد لمن يمل من كثرة الإعلانات. لتنصيبها على النايل سات:
- التردد: 11785
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: رأسي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
7- Sky action:
تقوم القناة ببث الأعمال بجودة ودقة عالية، بالإضافة إلي ذلك فمعظم ما تعرضه القناة يتماشى مع قيم المجتمع ويناسب كل أفراد الأسرة. لتنصيبها ومشاهدة الأعمال التي تعرضها عبر نايل سات:
- التردد: 11296
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 7/8
8- Spider man action:
- التردد: 12604
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
9- B4U movies:
- التردد: 11938
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
10- CANA TV:
- التردد: 12222
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
ترددات قنوات اكشن امريكي
- تردد قناة نجوم هوليود موڤيز 12562 – عمودي– معامل ترميز 27500
- قناة الرعب SCARE التردد 10873 – عمودي – معامل ترميز 27500
- تردد قناة Dtv الجزائرية 12406– أفقي معامل ترميز 27500
- قناة شاروخان فيلم – تردد 10873 رأسي
- سبايدر أكشن -تردد 12604 – أفقي
- قناة Hollywood Horror تردد 12562 – راسي
- قناة Imagine Movies – تردد 12360 – رأسي
- تردد قناة LTV – تردد 10727 – أفقي
- قناة إيران فيلم – تردد 11641 – أفقي
- طلقة هندي – تردد 11603 – أفقي
- قناة فاميلي هندي – تردد 12562 راسي
- قناة KTV CH2- تردد 11054 – راسي
- سبايدر مان أكشن تردد 12604 – أفقي. معامل ترميز 27500
- قناة Hollywood Horror تردد 12562 – راسي. معامل ترميز 27500
- Imagine Movies تردد 12360 – راسي. معامل ترميز 27500
- قناة KTV CH2 تردد 11678 – افقي. معامل ترميز 27500
- قناة LTV تردد 102727 – افقي. معامل ترميز 27500
- kana تردد 12226 – افقي. معامل ترميز 27500
- تردد قناة تايم موفيز 11137 (h) معامل ترميز 27500
تردد قنوات الأفلام الأجنبية علي النايل سات 2023
تردد قناة MBC 2
|اسم القناة
|MBC2
|التردد
|11938
|معامل تصحيح الخطأ
|5\6
|معدل الترميز
|27500 عمودي
تردد قناة توب موفيز
|اسم القناة
|توب موفيز
|التردد
|11873 وتردد 10727 اتش دي
|معامل تصحيح الخطأ
|3\4
|معدل الترميز
|27500 رأسي
أما تردد توب موفيز على عرب سات فهو:
|اسم القناة
|توب موفيز نايل سات
|التردد
|11392
|معامل تصحيح الخطأ
|3\4
|معدل الرميز
|27500 أفقي
تردد قناة Kana
|اسم القناة
|Kana
|التردد
|12226
|معامل تصحيح الخطأ
|5\6
|معدل الترميز
|27500 أفقي
تردد قنوات الأفلام الأجنبية المترجمة Scare
|اسم القناة
|Scare
|التردد
|10873
|معدل الترميز
|27500 رأسي
|معامل تصحيح الخطأ
|5\6
تردد قناة شارو خان أفلام
|اسم القناة
|شاروخان أفلام
|التردد
|10873
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|عمودي أو رأسي
وإذا كنت تبحث عن تردد قنوات الأفلام الأجنبية وتحديدًا الهندية، فإن قناة شاروخان أفلام من القنوات التي ظهرت مؤخرًا وتقدم العديد من الأفلام الهندية المتميزة والمسلسلات القديمة والحديثة، وخاصة أفلام الممثل البولوودي الشهير شاروخان.
تردد قناة spider Action
وتقدم قناة سبايدر أكشن الأفلام الأجنبية ولكن بعد دبلجتها إلى العربية وجميعها أفلام تتناسب مع جميع الأعمار، وترددها الجديد هو:-
|اسم القناة
|سبايدر أكشن
|التردد
|12604
|معامل تصحيح الخطأ
|5\6
|معدل الترميز
|27500 أفقي
تردد قناة إم بي سي ماكس
|اسم القناة
|إم بي سي ماكس
|التردد
|11383
|معامل تصحيح الخطأ
|5\6
|معدل الترميز
|27500 رأسي
تردد قناة هوليوود موفيز نايل سات
|اسم القناة
|هوليوود موفيز
|التردد
|12562
|معامل تصحيح الخطأ
|5\6
|معدل الترميز
|27500 عمودي
تردد قناة إم بي سي أكشن
هي واحدة من أشهر قنوات الأفلام الأجنية التي يبحث عنها دائمًا كل من يريد الوصول إلى تردد قنوات الأفلام الأجنبية لأنها تقدم العديد من الأفلام المتميزة لأكبر نجوم الأكشن في العالم، ولقد تغير ترددها منذ فترة وأصبح كالآتي:-
|اسم القناة
|إم بي سي أكشن
|التردد
|11470
|معامل تصحيح الخطأ
|5\6
|معدل الترميز
|27500 عمودي
تردد قناة Hollywood horror
|اسم القناة
|Hollywood horror
|التردد
|12562
|معامل تصحيح الخطأ
|5\6
|معدل الترميز
|27500 رأسي
تردد قناة طلقة هندي للأفلام المدبلجة
|اسم القناة
|طلقة هندي
|التردد
|11411
|معامل تصحيح الخطأ
|5\6
|معدل الترميز
|27500 أفقي
تردد قناة Ltv
|اسم القناة
|Ltv
|التردد
|10727
|معامل تصحيح الخطأ
|5\6
|معدل الترميز
|27500 أفقي
قناة Imahine movies
|اسم القناة
|Imahine movies
|التردد
|12360
|معدل الترميز
|27500 أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|5\6
قناة cairo one action
|اسم القناة
|cairo one action
|التردد
|12562
|معامل تصحيح الخطأ
|آلي
|معدل الترميز
|27500 أفقي
تردد قناة ktv
|اسم القناة
|Ktv
|التردد
|11678
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
تردد قنوات الأفلام الأجنبية Dtv
وهي من أحدث القنوات التي تبث الأفلام الهندية، وظهرت في عام 215، وتتبع هذه القناة دولة الجزائر ، وتتميز عن غيرها من القنوات بتقديم باقة متنوعة من الأفلام الهندية الحديثة، وكافة الأفلام والمسلسلات والبرامج التي تراعي القيم العربية.
|اسم القناة
|Dtv
|التردد
|12092
|معامل تصحيح الخطأ
|4\3
|معدل الترميز
|27500 رأسي
طريقة تنزيل القنوات والترددات على الريسيفر
- ادخل على قائمة الإعدادات الخاصة بجهاز الريسيفر من الريموت.
- اضغط على قائمة الترددات
- انقر على زر “إضافة تردد جديد”.
- ادخل تردد القناة التي ترغب في تنزيلها، ثم اضغط على بحث.
- بعد تنزيل القناة اضغط على كلمة “حفظ النتائج”.
تردد قنوات افلام اكشن جديدة نايل سات
|اسم القناة
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|تردد قناة دبي 1
|11785
|27500
|عمودي
|قناة Box movies
|12563
|27500
|أفقي
|قناة D
|12604
|27500
|أفقي
|ما جيستيك سينما
|11680
|27500
|عمودي
|قناة تايم أكشن
|11137
|27500
|أفقي
|قناة mu
|11096
|27500
|أفقي
|قناة زي أفلام
|11938
|27500
|عمودي
|قناة زي ألوان
|12417
|27500
|أفقي
|قناة هوليوود هندي
|11137
|27500
|عمودي V
تردد قناة كايرو وان على نايل سات
|اسم القناة
|كايرو وان
|التردد
|12562
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|آلي
تردد قناة هالك أكشن
|اسم القناة
|هالك أكشن
|التردد
|10970
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5\6
تردد قناة الفجر للأفلام الأجنبية
|اسم القناة
|الفجر أفلام
|التردد
|10922
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|رأسي
تردد قنوات أكشن
قناة ستار تي في
وهي واحدة من القنوات الأجنبية التي تتميز بالإثارة والرعب والخيال العلمي، ولها جمهور عريض من العرب، ويمكنك متابعتها على التردد الآتي
|اسم القناة
|ستار تي في
|التردد
|11296
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|عمودي
تردد قناة فوكس
|اسم القناة
|فوكس
|التردد
|11843
|معامل تصحيح الخطأ
|4\3
|معدل الترميز
|27500
تردد قناة سكاي أكشن
وهي من القنوات المتميزة التي تقدم أفلام الأكشن والرعب بتنوع شديد، مع تقديم فواصل إعلانية صغيرة مقارنة ببعض القنوات الأخرى، ويمكنك أن تقضي السهرة مع أفراد عائلتك وأصدقائك، ويمكنك متابعتها على الترددات التالية:-
|اسم القناة
|سكاي أكشن
|التردد
|11297
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|3\4
تردد قناة إم بي سي أكشن
وهي تابعة لباقة قنوات إم بي سي السعودية الشهيرة، وتقدم العديد من القنوات الرياضية والمنوعات، وهذه القناة تحديدًا تقدم باقة من أفلام الأكشن الحصرية، لأكثر نجوم أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية شهرة، مثل انجيليا جولي وفاندام وتوم كروز وغيرهم، ويمكنك أن تتابعها من خلال الترددات التالية:-
|اسم القناة
|إم بي سي أكشن
|التردد
|12399
|معامل تصحيح الخطأ
|4\3
|معدل الترميز
|27500
قناة كلاكيت
|اسم القناة
|كلاكيت
|التردد
|10785
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
غرناطة
|اسم القناة
|غرناطة
|التردد
|11862
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|3\2
تردد قناة تيرنر كلاسيك
|اسم القناة
|تيرنر كلاسيك
|التردد
|12073
|معامل تصحيح الخطأ
|4\3
|معدل الترميز
|27500
تردد قناة دبي وان
|اسم القناة
|دبي وان
|التردد
|11785
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|4\3
مع توسعة المشهد الإعلامي، يزداد تنوع المحتوى التلفزيوني المتاح للمشاهدين. ومن بين القنوات الجديدة المثيرة للاهتمام، تأتي قنوات اكشن الجديدة بترددها المميز ومحتواها المتنوع الذي يجمع بين الأفلام والمسلسلات والبرامج الرياضية. يمكن للمشاهدين الاستفادة من هذه القنوات للاستمتاع بتجربة تلفزيونية مثيرة ومشوقة.