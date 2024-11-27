طريقة الاستعلام عن أسماء المعين المتفرغ في العراق 2024 والشروط اللازمة

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رابط الاستعلام عن أسماء المعين المتفرغ بمحافظات العراق 2024، حيث إن هذا البرنامج يدعم شريحة كبيرة من المواطنين وهم الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك من يُعانون من أمراض مزمنة، في إطار أن يُخفف العبء الاقتصادي ويُحسن الحالة المعيشية بين كافة المستفيدين والمقبولين في البرنامج، وعليه سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن المقبولين في هذا البرنامج.

خطوات الاستعلام عن أسماء المعين المتفرغ في العراق

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن أسماء المعين المتفرغ داخل محافظات العراق، للحصول على قيمة الدعم والراتب المستحق، وفقًا لما يأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر الإنترنت.

تسجيل بيانات الدخول المتمثلة في اسم المستخدم وكلمة السر.

قم بالانتقال إلى الصفحة التالية من موقع الوزارة.

ثم يتم بعدها اختيار خدمة “المعين المتفرغ”.

إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

النقر على أيقونة “بحث” أو “استعلام”.

حتى يتم عرض أسماء المقبولين في برنامج المعين المتفرغ.

ما هي شروط الحصول على المعين المتفرغ؟

وحددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مجموعة من الشروط الهامة لكي يتم الحصول على المعين المتفرغ، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-