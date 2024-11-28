لينك وخطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المعين المتفرغ بالعراق 2024 واهم الشروط

ازداد الاهتمام في العراق بالبحث عن أسماء المستفيدين من المعين المتفرغ، وذلك بعد أن أطلقت الحكومة مبادرات لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض، وذلك من خلال توفير مساعدات مالية تساعدهم في تلبية احتياجاتهم اليومية، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة، في هذا المقال، سنستعرض طريقة الاستعلام عن أسماء المعين المتفرغ وأهم الشروط المطلوبة للحصول على هذا الدعم.

الاستعلام عن أسماء المعين المتفرغ بالعراق 2024

من خلال الموقع الرسمي يمكنك لكافة المواطنين الاستعلام بكل سهولة، وذلك يتطلب عدة خطوات تتمثل فيما يلى:

يجب على المستفيدين من برنامج المعين المتفرغ زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عبر الإنترنت .molsa.gov.iq.

ومن بين الاختيارات التى امامك يتم اختر قسم “الاستعلام عن أسماء المشمولين بالمعين المتفرغ” أو قسم مشابه في قائمة الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بإدخال المعلومات الشخصية اللازمة مثل الرقم الوطني أو الرقم السكني، حسب ما يتطلب النظام للاستعلام.

بعد إدخال البيانات، اضغط على زر البحث أو الاستعلام. ستظهر لك قائمة بأسماء الأشخاص المشمولين بالمعين المتفرغ.

شروط الحصول على الدعم ” المعين المتفرغ”

وضعت وزارة العمل عدة شروط حتي يصل الدعم إلي مستحقيه وهذه الشروط تتمثل فيما يلى: