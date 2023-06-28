موعد صلاة العيد في ألمانيا .. وقت صلاة العيد في برلين وميونخ وهامبورج وبون وهذه هي أماكن أداء الصلاة

موعد صلاة العيد في ألمانيا حيث هناك يحتفل أفراد الجاليات الإسلامية المتناثرة في البلاد بعيد الأضحى، وهو مناسبة دينية مهمة، يحترمون هذه المناسبة ويحتفلون بها بطرق خاصة تتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية. من خلال معرفتنا بصلاة العيد في ألمانيا لعام 2023 وموعد صلاة عيد الأضحى وتوقيتها في برلين، نكتشف كيف يحتفلون بهذه المناسبة الدينية.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في ألمانيا

من الساهمين على الحجاج المسلمين في ألمانيا، ينتظرون بشغف موعد صلاة عيد الأضحى لعام 2023. تُقام صلاة العيد في البلاد وفقًا للتقويم الهجري، وتحددها المشورة الإفتائية الأوروبية وفقًا لتعاليم الشريعة الإسلامية، حيث يكون موعد صلاة العيد في ألمانيا بعد طلوع الشمس بقدر مقدار الرمح تقريبًا، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو حزيران، الذي يتزامن مع العاشر من ذي الحجة بعد يوم عرفة، اليوم الذي يقف فيه الحجاج لأداء مناسك الحج الأكبر. وفي الجدول التالي، سنوضح لكم أوقات صلاة عيد الأضحى في بعض المدن الألمانية

موعد صلاة العيد في ألمانيا

هناك توقيتات محددة لصلاة عيد الأضحى في عدد من المدن الألمانية لعام 2023.

في برلين، ستقام الصلاة في الساعة 05:10 صباحًا.

ينما ستكون في دوسلدورف في الساعة 05:43 صباحًا.

أما في دورتموندفستكون في الساعة 05:39 صباحًا.

وفي فرانكفورت، ستكون في الساعة 05:41 صباحًا

فيما يتعلق بكولونيا، فستكون في الساعة 05:44 صباحًا.

وفي إيسن، ستكون في الساعة 05:41 صباحًا.

وفي فوبرتال، ستكون في الساعة 05:41 صباحًا.

بوخوم، ستكون في الساعة 05:40 صباحًا.

أما في ميونخ، فستكون في الساعة 05:39 صباحًا.

وفي هامبورغ، ستكون في الساعة 05:18 صباحًا.

في بون، ستكون في الساعة 05:45 صباحًا.

وفي هانوفرستكون في الساعة 05:25 صباحًا.

وفي شتوتغارت، ستكون في الساعة 05:45 صباحًا.

بريمن، ستكون في الساعة 05:25 صباحًا.

وفي إيرفورت، ستكون في الساعة 05:27 صباحًا.

بالنسبة لكاسل، ستكون في الساعة 05:32 صباحًا.

وفي نورنبريغ، ستكون في الساعة 05:35 صباحًا.

أما في آخن، فستكون في الساعة 05:48 صباحًا.

أماكن إقامة صلاة العيد في المانيا 2023:ـ

تشعر الجاليات المسلمة في ألمانيا بالاهتمام الكبير بالاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتحرص على معرفة أماكن إقامة صلاة العيد في العام 2023. تعتمد الدولة على تعيين العديد من المساجد والميادين لاستقبال المسلمين وإقامة صلاة العيد، ومن بين الأماكن المميزة التي تتم فيها صلاة العيد في ألمانيا، نجد مسجد كولونيا في مدينة كولونيا والذي يستوعب أكثر من 1200 مصلٍ، ومسجد فيلمرسدورف في برلين، ومسجد فضل عمر في هامبورغ. كما يشمل القائمة أيضًا الجامع الأحمر في ولاية بادن بمدينة فورتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا.

حيث وبعد معرفة موعد صلاة العيد في ألمانيا نستكمل الحديث عن الاماكن، ومسجد المركز في دويسبورغ، ومسجد المهندس المعماري سنان في مدينة موزباخ الألمانية، ومسجد عمر بن الخطاب في ضاحية كروزبرج في برلين، ومسجد الإمام علي في هامبورغ، ومسجد الفاتح في ولاية هيسن، ومسجد الفاتح في بريمن، ومسجد فريمان في ميونيخ، ومسجد الفاتح في مدينة إيسن الألمانية، ومسجد نور في فرانكفورت، وأيضًا مسجد بلال في آخن.