هُنـــا 💯✔️ نتائج الثالث متوسط العراق 2023 الدور الاول pdf موقع نتائجنا الالكتروني || تنزيل نتائج الثالث متوسط حسب الاسم والكشوفات

بفارغ الصبر واهتمام كبير، ينتظر الطلاب المتوسطين في محافظات العراق إعلان نتائج الثالث المتوسط العراق تمهيدي 2023 الدور الأول، يحظى بحثهم عن هذه النتائج باهتمام كبير، حيث يرغبون في الحصول على المعلومات المتوقعة خلال الأيام المقبلة، سيتم الإعلان عن النتائج عبر رابط مخصص على موقع “نتائجنا” وموقع وزارة التربية العراقية بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق في جميع الكنترولات التعليمية على مستوى المديريات في العراق. وتهدف هذه الخطوة إلى إعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الأول لجميع المحافظات.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق 2023

إذا كنت ترغب في الاطلاع على نتائج الثالث متوسط العراق يمكنك اتباع الخطوات التالية بسهولة ويسر:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية الرسمي. ابحث عن الخيار المشار إليه بـ “النتائج الامتحانية” في قائمة الخيارات المتاحة. حدد المحافظة التي تتبعها واختر السنة الدراسية المناسبة، وفي حالتنا هي الصف الثالث المتوسط. قم بإدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب والرقم الأمني (رقم البطاقة الوطنية). بمجرد إدخال هذه البيانات، ستظهر لك النتيجة فوراً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على النتيجة عن طريق إرسال رسالة قصيرة تحتوي على الرقم التسلسلي والرقم الأمني (رقم البطاقة الوطنية) إلى الرقم الخاص بالخدمة المعلن عنها من قبل الوزارة في وسائل الإعلام خلال كل عام دراسي.

نتائج الثالث متوسط العراق دور اول جميع المحافظات

بفخر وتفانٍ، تعلن وزارة التربية العراقية عن توفر نتائج الثالث متوسط العراق للدور الأول لعام 2023، ستتمكن جميع الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على النتائج وأسماء الطلاب الأوائل عبر الموقع الرسمي للوزارة ومواقع نتائج الامتحانات الوزارية المعتمدة مثل “نتائجنا”.

ستتم إتاحة الرابط الخاص بنتائج الصف الثالث المتوسط 2023 الدور الأول في عدد من المحافظات المهمة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك بغداد (الكرخ الأولى والثانية والثالثة والرصافة الأولى والثانية والثالثة)، البصرة، الأنبار، بابل، ديالى، القادسية، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، صلاح الدين، السليمانية، واسط، أربيل، ودهوك. ستكون هذه النتائج متاحة فور إعلانها، وستمثل فرصة هامة للمجتمع التعليمي للاحتفال بنجاح الطلاب وتشجيعهم على مواصلة تحقيق التفوق والتميز في مسيرتهم العلمية.